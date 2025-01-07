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AMD представляет новые чипы и видеокарты на выставке CES 2025
На выставке был представлен ряд процессоров и видеокарт как для компьютеров так и для различных портативных устройств.

На крупнейшей выставке потребительской электроники CES 2025, которая проходит в Лас-Вегасе, AMD представила ряд новых процессоров и видеокарт, нацеленных на различные устройства — от настольных компьютеров до портативных игровых устройств. Компания демонстрирует стремительный рост и амбициозные планы на будущий год, подтверждая свою конкурентоспособность на рынке полупроводников.

Новые процессоры Ryzen 9 для геймеров и создателей контента

Одним из главных анонсов стало представление процессора Ryzen 9 9950X3D. Этот чип ориентирован на «геймеров и создателей» и оснащен 16 ядрами на базе архитектуры AMD Zen 5 с тактовой частотой до 5,7 ГГц. Согласно внутренним тестам AMD, новый процессор показывает в среднем на 8% более высокую производительность в популярных играх, таких как Hogwarts Legacy и Starfield, по сравнению с предыдущей моделью Ryzen 7950X3D.

Также был анонсирован Ryzen 9 9900X3D, более доступная версия с 12 ядрами и максимальной тактовой частотой до 5,5 ГГц. Оба процессора поступят в продажу в первом квартале 2025 года.

Линейка Fire Range для ноутбуков и ультрапортативных устройств

AMD представила новую серию чипов под названием Fire Range, предназначенную для ноутбуков среднего класса и ультрапортативных устройств. В серию входят модели Ryzen 9 9850HX, 9955HX и 9955HX3D с количеством ядер от 12 до 16 и тактовой частотой от 5,2 ГГц до 5,4 ГГц.

Особенностью этих чипов является их низкое энергопотребление — около 54 Вт, что составляет менее половины потребляемой мощности процессора Ryzen 9 9950X3D (170 Вт). Ожидается, что серия Fire Range будет доступна в первой половине 2025 года.

Чипы с интеграцией ИИ для ПК Copilot+

Одним из наиболее значимых анонсов стало представление новых процессоров Ryzen AI 300 и Ryzen AI Max. Эти чипы предназначены для ноутбуков и настольных ПК с функциями Windows 11, которые активно используют возможности искусственного интеллекта.

Процессоры серии Ryzen AI 300 включают в себя от 6 до 8 ядер с тактовой частотой до 5 ГГц и могут обеспечивать автономную работу более 24 часов при легких рабочих нагрузках. Серия Ryzen AI Max представляет собой флагманскую линейку с 6–16 ядрами и максимальной частотой до 5,1 ГГц. Эти чипы также оснащены встроенной графикой и новым интерфейсом памяти.

Запуск серий Ryzen AI 300 и Ryzen AI Max намечен на первый и второй кварталы 2025 года. Процессоры ориентированы на выполнение задач, связанных с ИИ, таких как резюмирование текстов и редактирование изображений с помощью Windows 11.

Карманные процессоры для портативных игровых устройств

AMD продолжает активно развивать сегмент портативных игровых устройств. В рамках CES 2025 компания анонсировала новые чипы серии Ryzen Z2 для карманных ПК, таких как Steam Deck от Valve.

Новые модели включают Ryzen Z2 Go с четырьмя ядрами и тактовой частотой до 4,3 ГГц и 12 графическими ядрами, а также Ryzen Z2 Extreme с восемью ядрами и частотой до 5 ГГц и 16 графическими ядрами. Все три модели серии Ryzen Z2 поступят в продажу в первом квартале 2025 года.

Видеокарты Radeon нового поколения

AMD также представила новую линейку дискретных видеокарт для настольных ПК — Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070. Эти видеокарты основаны на архитектуре RDNA 4, выполненной по 4-нм техпроцессу, что обеспечивает улучшенную производительность трассировки лучей, высокое качество кодирования мультимедиа и ускорение задач на базе ИИ.

Видеокарты RX 9070 XT и RX 9070 будут доступны от производителей, таких как Acer, Asus, Gigabyte и XFX, в первом квартале 2025 года. Также была представлена новая версия технологии масштабирования FidelityFX Super Resolution 4.0, которая использует алгоритмы ИИ для увеличения разрешения игрового контента до 4K с минимальной задержкой.

Новые возможности ПО AMD Adrenalin

Программное обеспечение AMD Adrenalin получило новые функции на базе ИИ. Теперь пользователи смогут создавать изображения с помощью встроенной модели генерации изображений, использовать локальную языковую модель для резюмирования документов и получать ответы на вопросы о продуктах AMD через чат-бот на основе ИИ.

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