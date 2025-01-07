Несмотря на то, что продажи Tesla в Китае, втором по величине рынке, выросли в 2024 году, этого оказалось недостаточно чтобы компенсировать падение продаж в других странах.

Tesla завершила 2024 год с первым, за более чем десятилетие, годовым спадом продаж. Несмотря на рост поставок электромобилей в Китае, второго по величине рынка компании, этого оказалось недостаточно для компенсации падения продаж в других регионах мира.

По данным Reuters, продажи Tesla в Китае увеличились на 8,8% и достигли 657 000 единиц в 2024 году. Это составляет 36,7% от мировых поставок компании. Однако в США, которые остаются крупнейшим рынком Tesla, продажи сократились по сравнению с 2023 годом. За прошлый год Tesla поставила в США около 675 000 автомобилей, что всё ещё выше, чем в Китае, но разрыв между двумя рынками сократился.

2024 год стал переломным для китайской автомобильной индустрии. Китайские производители электромобилей, такие как BYD, добились впечатляющих результатов и значительно сократили разрыв с Tesla. В 2024 году BYD поставила 4,25 млн легковых автомобилей, из которых 1,76 млн — это электромобили, что на 12,1% больше, чем в 2023 году. В то же время Tesla поставила 1,8 млн электромобилей, что на 1,1% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Рост популярности китайских электромобилей объясняется их доступностью. Например, модель BYD Dolphin в Китае стоит менее 14 000 долларов, тогда как за пределами страны цена удваивается. В то время как китайские покупатели все чаще выбирают местные бренды, на западных рынках, особенно в Европе, наблюдается снижение интереса к Tesla.

Падение продаж Tesla особенно заметно в Европе, где в 2024 году произошло сокращение поставок на 13,7% за первые 11 месяцев. В 2023 году компания поставила в Европе около 364 000 автомобилей, что на 57% больше по сравнению с 2022 годом, однако текущие показатели, вероятно, значительно ниже.

На рынке США усиливается конкуренция со стороны местных производителей. General Motors вышла на второе место по продажам электромобилей в стране, продемонстрировав значительный рост. В последнем квартале 2024 года GM продала почти 44 000 электромобилей, что на 125% больше по сравнению с предыдущим кварталом.

Tesla также возлагала большие надежды на Cybertruck, электрический пикап из нержавеющей стали. Первые месяцы продаж показали обнадеживающие результаты, однако к концу года стало очевидно, что интерес к модели снизился. Подержанные Cybertruck оказались непривлекательными для покупателей, что свидетельствует о снижении спроса.

Если текущая тенденция сохранится, Китай может обогнать США и стать основным рынком для Tesla. Аналитик Джон Цзэн из GlobalData отмечает, что Китай остаётся единственным крупным рынком, где наблюдается устойчивый рост продаж электромобилей, в то время как в США и Европе спрос замедляется.

Одной из причин замедления продаж электромобилей в США является возвращение интереса к гибридным автомобилям. В 2024 году продажи неподключаемых гибридов выросли, что затруднило дальнейший рост рынка электромобилей.

Эксперты считают, что ситуация для Tesla может измениться с выпуском доступной модели электромобиля, стоимость которой будет составлять менее 30 000 долларов. В США ощущается острая нехватка доступных электромобилей и новая модель Tesla может восполнить этот пробел.

Многие китайские автопроизводители заинтересованы в выходе на американский рынок, однако их планы были отложены из-за введения 100% импортной пошлины. Если бы эти пошлины не действовали, китайские бренды уже могли бы значительно сократить долю рынка Tesla в США. Даже без конкуренции со стороны китайских компаний доля Tesla на рынке электромобилей в США в 2024 году сократилась до 48%.

В 2025 году Tesla предстоит бороться с новыми вызовами, включая усиление конкуренции и необходимость расширения линейки доступных моделей. Китайский рынок, с его растущим интересом к электромобилям, может стать ключевым фактором успеха компании в ближайшие годы.