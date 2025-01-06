Президент Microsoft также подчеркнул важность международного сотрудничества в сфере ИИ

Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что компания планирует вложить около 80 миллиардов долларов в развитие искусственного интеллекта (ИИ) в текущем финансовом году, который завершится в июне 2025 года. В своем онлайн-посте он отметил, что ИИ станет «электричеством нашего века» и кардинально изменит все сферы жизни.

Смит подчеркнул, что Соединенные Штаты должны занять лидирующую позицию в этой области, чтобы обеспечить себе экономическое преимущество на ближайшие десятилетия.

Президент Microsoft призвал администрацию США и Конгресс поддержать инновации в области ИИ через увеличение финансирования университетских исследований и программ Национального научного фонда. Он подчеркнул необходимость разработки долгосрочной стратегии для усиления позиций США в глобальной технологической гонке.

«В следующие четыре года будут заложены основы экономического успеха Америки на ближайшие 25 лет», — заявил Смит.

Он предупредил, что в борьбе за влияние в области ИИ ключевыми конкурентами США являются Китай и другие страны. По словам Смита, Китай активно распространяет свои технологии ИИ, предоставляя развивающимся государствам субсидии на оборудование и помощь в создании локальных центров обработки данных.

«Китайцы понимают, что, если страна стандартизирует китайскую платформу ИИ, она, скорее всего, продолжит полагаться на нее в будущем», — отметил он.

Смит подчеркнул важность выстраивания международного сотрудничества для продвижения американских технологий ИИ. Он порекомендовал США разработать стратегию, которая позволит быстро распространять американские ИИ-платформы по всему миру, что обеспечит их доминирование в будущем.

«Эта гонка за международное влияние, скорее всего, будет выиграна тем, кто первым выйдет на рынок с качественными решениями», — сказал он.

Microsoft намерена инвестировать миллиарды в создание центров обработки данных для ИИ, обучение моделей и глобальное развертывание облачных приложений.

Microsoft — не единственная компания, активно вкладывающая средства в развитие ИИ. Amazon, Google и OpenAI также инвестируют миллиарды долларов в технологии искусственного интеллекта. Однако пока неясно, когда именно компании смогут извлечь значительную прибыль от этих вложений.