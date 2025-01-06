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ВВС США продолжают испытания маломасштабного демонстратора BWB: первый полет ожидается в 2027 году
JetZero работает над демонстрационным образцом самолета BWB (Blended-Wing Body) малого размера под названием «Pathfinder», в то время как подразделение Scaled Composites компании Northrop Grumman занимается созданием полноразмерного самолета и уже изготовило опытные образцы компонентов.

ВВС США активно собирают данные о летных испытаниях маломасштабной версии демонстратора BWB (Blended-Wing Body), чтобы оптимизировать программное обеспечение управления для полномасштабного самолета и окончательную конфигурацию конструкции. Как сообщает Air and Space Forces Magazine, проект движется к своему первому полету, запланированному на 2027 год.

Проект BWB, который представляет собой гибрид "летающего крыла" и традиционной компоновки самолета, направлен на повышение эффективности аэродинамики и снижение топливных затрат. Министерство ВВС выбрало аэрокосмический стартап JetZero для реализации этого проекта в августе 2023 года. В апреле 2024 года компания представила маломасштабный демонстратор, получивший название Pathfinder, с размахом крыльев в 23 фута.

Демонстратор Pathfinder подтвердил, что концепция JetZero обладает схожей динамикой полета с предыдущими субмасштабными проектами BWB, такими как X-48 от Boeing Phantom Works. Конструкция BWB позволяет сократить сопротивление воздуха, увеличить подъемную силу и снизить расход топлива на 30%. Такие характеристики делают самолет привлекательным как для военной, так и для гражданской авиации.

По словам представителей ВВС США, испытания Pathfinder помогут уточнить законы управления полетом и проверить модели вычислительной гидродинамики (CFD). Также демонстратор позволит JetZero усовершенствовать проектирование полноразмерного самолета.

Проект BWB реализуется на основе соглашения о совместном финансировании. ВВС США выделили на него 230 миллионов долларов, а частные инвесторы пообещали вложить около 300 миллионов долларов. В марте 2024 года Федеральное управление гражданской авиации (FAA) выдало сертификат летной годности для субмасштабного самолета, что позволило начать летные испытания.

Первоначально испытания планировалось начать в 2023 году, однако они были отложены из-за проблем с цепочками поставок. Ожидается, что полномасштабный самолет будет изготовлен в 2026 году, а его наземные испытания начнутся в апреле 2027 года. Первый полет намечен на сентябрь 2027 года.

Полноразмерный самолет разрабатывается совместно с подразделением Scaled Composites компании Northrop Grumman. Компания уже начала производство крупногабаритных деталей для тестирования. Один из основных вызовов проекта — обеспечение герметичности нецилиндрического фюзеляжа, который должен выдерживать постоянные циклы расширения и сжатия во время полетов.

По словам Тома О’Лири, соучредителя и генерального директора JetZero, композитные материалы позволяют объединить нагрузки давления и изгиба в одной структуре. Эти материалы одновременно легкие и прочные, что делает возможным создание конструкции BWB.

JetZero объявила о своих партнерах по разработке систем управления полетом для полноразмерного самолета BWB. BAE Systems, Moog, Thales и Woodward будут поставлять боковые ручки активного управления, приводы управления полетом, органы управления пилотом и компьютеры управления полетом соответственно.

Эти системы позволят усовершенствовать управление самолетом и повысить его эффективность. Испытания Pathfinder помогут JetZero определить оптимальные параметры для систем управления полетом, которые будут применяться в полноразмерном самолете.

Демонстратор Pathfinder во многом опирается на опыт предыдущих проектов, таких как X-48, разработанный совместно NASA и Boeing Phantom Works. Испытания X-48B и X-48C проводились в исследовательском центре Драйдена и показали высокую эффективность и управляемость концепции BWB.

В проекте X-48 модификации включали перемещение законцовок крыла внутрь и удлинение кормовой части самолета. Это позволило значительно снизить уровень шума и повысить управляемость. Последний полет X-48C состоялся в апреле 2013 года.

Проект BWB имеет важное значение для будущей мобильности ВВС США. Хотя он официально не связан с программой дозаправки в воздухе следующего поколения (NGAS), его концепции могут быть использованы в рамках анализа и разработки транспортных самолетов следующего поколения.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл подчеркнул, что самолеты BWB могут значительно снизить расход топлива и увеличить глобальный охват. Более высокая эффективность доставки полезной нагрузки и увеличение дальности полета позволят уменьшить логистические риски и улучшить оперативные возможности.

Проект BWB может сыграть ключевую роль в преодолении логистического разрыва на Тихоокеанском театре военных действий. Большие расстояния между оперативными зонами и удаленными базами требуют эффективных и экономичных решений.

Конструкция BWB позволяет сократить годовые расходы на топливо на 1 миллиард долларов, что особенно важно для логистических самолетов, на которые приходится 60% потребления реактивного топлива ВВС. Повышенная мобильность и экономия топлива поддерживают концепцию Agile Combat Employment (ACE), которая предполагает использование рассредоточенных аэродромов с минимальной инфраструктурой.

Таким образом, проект BWB является перспективным решением для будущей мобильности ВВС США и гражданской авиации. Испытания демонстратора Pathfinder и разработка полномасштабного самолета JetZero помогут воплотить в жизнь концепцию, которая может изменить правила игры в авиации.

#сша #авиация #nasa #ввс сша #pathfinder #jetzero
Источник: theaviationist.com
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