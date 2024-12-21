Инсайдер Эван Бласс раскрыл некоторые детали ноутбука Lenovo

Lenovo может стать первой компанией, которая выпустит коммерческий ноутбук с выдвижным дисплеем. В сети появились изображения предполагаемой модели Lenovo ThinkBook Plus шестого поколения, которые опубликовал известный инсайдер Эван Бласс. Согласно утечке, устройство оснащено дисплеем, который можно выдвигать вверх, увеличивая рабочую область экрана.

Новая модель, вероятно, основывается на концепции, представленной Lenovo в 2023 году. На изображениях показано, как выдвижной экран позволяет использовать ноутбук для многозадачности: например, в нижней части можно смотреть видео на YouTube, а в верхней — работать с документами или презентациями.

Хотя технические характеристики устройства пока остаются неизвестными, инсайдер утверждает, что ноутбук дебютирует на выставке CES в январе 2025 года. Учитывая точность предыдущих утечек Бласса, вероятность этого высока.

Кроме того, Lenovo продолжает развивать свои портативные устройства. На прошлой неделе Эван Бласс также раскрыл изображения обновленного Lenovo Legion Go и нового устройства Lenovo Legion Go S, которое, по слухам, станет первым продуктом компании на базе SteamOS. Эти слухи подтвердились: Lenovo объявила о проведении специального мероприятия с участием компании Valve.

Станет ли ThinkBook Plus с выдвижным дисплеем прорывным продуктом, покажет время, но уже сейчас он обещает быть одним из самых интересных анонсов CES 2025.