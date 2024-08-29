Шэньчжэньская компания также гонится за спросом на ПО для электромобилей

Huawei Technologies Co., ведущий китайский производитель сетевых технологий и электроники, продемонстрировала значительный рост доходов в шестом квартале подряд. Основной причиной успеха стало увеличение доли рынка смартфонов в Китае за счет конкурентов, включая Apple Inc.

Компания сообщила о доходе в размере 239 млрд юаней (33,6 млрд долларов США) за квартал, завершившийся в июне 2024 года. Это на 33,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о продолжающемся успехе Huawei на внутреннем рынке.

Несмотря на значительный рост доходов, чистая прибыль Huawei составила 35,5 млрд юаней, что на 18,6% меньше, чем годом ранее. Снижение прибыли объясняется отсутствием единовременных доходов от продажи активов, которые ранее существенно повлияли на финансовые результаты компании. Напомним, что в 2020 году Huawei продала производителя мобильных устройств Honor Device Co., а в 2021 году — часть своего серверного бизнеса.

Смартфоны Huawei продемонстрировали впечатляющие результаты, увеличив поставки на 50% в прошлом квартале. Китайские компании, такие как Huawei, Vivo и Xiaomi Corp., успешно вытеснили Apple с лидирующих позиций на рынке, и американская компания опустилась на шестое место среди производителей телефонов в Китае. В то же время продажи Apple в Китае снизились на 6,5% в июньском квартале, не оправдав ожидания Уолл-стрит, даже несмотря на общий рост поставок на рынке.



Внимание мирового сообщества приковано к следующему флагману Huawei — Mate 70, который ожидается к выпуску в конце этого года. Ожидается, что обновление процессора в новом устройстве будет тщательно проанализировано, особенно после того, как Mate 60 вызвал реакцию в США своим 7-нанометровым чипом китайского производства. Это стало возможным, несмотря на санкции и экспортный контроль, введенные США с целью сдерживания развития китайских технологий в области чипов.



Автомобильное подразделение Huawei также демонстрирует успешные результаты, получив доход в размере 10 млрд юаней по состоянию на начало июля 2024 года. Этот показатель превышает совокупный доход за предыдущие два года, что подчеркивает растущее влияние Huawei в сфере технологий автономного вождения и электромобилей. Однако компания не предоставила детализированную разбивку своих продаж, что оставляет вопросы о дальнейшем развитии этого направления.

