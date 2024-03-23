Как сообщают пользователи, запах напоминает горящий пластик.

Некоторые владельцы смартфонов Samsung Galaxy S24 Ultra обнаружили необычный неприятный запах у своих стилусов S-Pen. Пользователи сообщают, что при вынимании стилуса из устройства можно ощутить запах, напоминающий электрический огонь или гарь.



Этот вопрос стал предметом обсуждения на различных интернет-платформах, включая Reddit и форумы сообщества Samsung. Многие пользователи поделились своими наблюдениями о неприятном запахе, описывая его как горелый пластик или электрический миксер.



Представитель Samsung высказался по этому поводу, заявив, что неприятный запах может быть вызван тепловыми процессами, происходящими внутри устройства во время его использования. По его словам, аналогичные запахи можно ощутить, например, при оставлении автомобиля на солнце на протяжении нескольких часов.



Несмотря на обсуждения в сети, компания Samsung утверждает, что запах S-Pen не является поводом для беспокойства и не влияет на работу устройства. Однако она призывает пользователей игнорировать этот аспект, поскольку большинство из них не обращали внимания на запах, пока тема не стала предметом обсуждения в онлайн-сообществе.



В любом случае, вопрос о неприятном запахе стилуса S-Pen привлек внимание общественности и вызвал интерес к качеству материалов, используемых в производстве электронных устройств, включая аксессуары для смартфонов.