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Oxygen_92
OpenAI стремится расширить свою деятельность на кинематографическую сцену
Также стартап представил на встрече свой новый инструмент для генерации видео Sora.

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OpenAI, компания, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта, стремится расширить свою деятельность на кинематографическую сцену. По сообщениям источников, знакомых с ситуацией, стартап планирует провести встречи в Лос-Анджелесе на следующей неделе с представителями голливудских студий, руководителями СМИ и талант-агентствами с целью установления партнерских отношений в индустрии развлечений и стимулирования кинорежиссеров интегрировать их новый видеогенератор с искусственным интеллектом в свою работу.

Эти встречи стали последним этапом работы OpenAI за последние недели, по словам источников, просивших оставаться неизвестными, так как информация является конфиденциальной. В конце февраля в Голливуде под руководством главного операционного директора Брэда Лайткепа были организованы вступительные беседы. Вместе с несколькими коллегами Лайткеп продемонстрировал возможности Sora, нового сервиса, который создает реалистичные видеоролики продолжительностью до минуты на основе текстовых подсказок пользователей. В последующие дни генеральный директор OpenAI Сэм Альтман посетил вечеринки в Лос-Анджелесе во время церемонии вручения премии "Оскар".

Изготовитель ChatGPT представил Sora середине февраля серией клипов в высоком разрешении, что привлекло внимание Голливуда и Силиконовой долины. Sora в настоящее время недоступна для широкой публики, однако OpenAI уже предоставила доступ к сервису нескольким известным актерам и режиссерам.

Представитель OpenAI заявил: "У нас есть продуманная стратегия сотрудничества с индустрией через процесс итеративного внедрения достижений искусственного интеллекта для обеспечения безопасного внедрения и предоставления представления о будущем". Компания намерена поддерживать постоянный диалог с художниками и креативными личностями.

Искусственный интеллект вызывает разногласия в Голливуде. Многие кинематографисты и студии уже используют искусственный интеллект на этапе подготовки и постпроизводства, однако появление сервисов генеративного искусственного интеллекта вызвало опасения о том, что это может негативно сказаться на трудоустройстве профессионалов от иллюстраторов до актеров озвучивания.

OpenAI активно взаимодействует с Голливудом, стремясь опередить конкурентов. Компании, такие как Meta Platforms Inc. и Google, а также множество стартапов в области искусственного интеллекта, работают над технологиями, преобразующими текст в видео.

Sora от OpenAI находится на стадии предварительного исследования, и цены на использование пока не установлены.

#google #искусственный интеллект #chat gpt #голливуд #open ai #sora #кинематограф
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