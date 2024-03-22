Ещё не так давно в этой стране были пираты, а теперь 5G интернет.

В Сомали была успешно развернута первая интернет-услуга пятого поколения (5G), предназначенная для увеличения торговли этой страны с ее африканскими соседями. Этот значительный шаг в обеспечении улучшенной связи в стране был осуществлен благодаря инициативе Hormuud Telecom Somalia Inc., ведущего телекоммуникационного оператора.

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По словам Мохамуда Абдикарима Габейре, председателя Торговой палаты Сомали, запуск этой услуги планируется способствовать деловой активности в стране и помочь ей активно участвовать в Восточноафриканском сообществе, куда она недавно присоединилась.

Сомали продолжает бороться с последствиями более чем тридцатилетней гражданской войны и конфронтации с исламистской группировкой "Аш-Шабааб", связанной с "Аль-Каидой". Однако этот новый этап в развитии телекоммуникационной инфраструктуры страны открывает новые перспективы для улучшения различных сфер жизни, таких как образование, здравоохранение и производство.

"Для достижения этого момента нам пришлось преодолеть множество препятствий", - отметил генеральный директор Hormuud Telecom Ахмед Юсуф. "Это будет приносить значительные пользы различным отраслям экономики и общества в целом", - добавил он.