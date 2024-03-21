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Гонка за чипами: новый этап геополитической борьбы

Между США и Китаем разыгралась нешуточная гонка за технологическое превосходство.
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Производство полупроводников, или просто чипов, стало ключевым фактором в современной технологической гонке, где битва ведется не только между корпоративными гигантами, но и между странами. В условиях, когда чипы становятся неотъемлемой частью современных технологий, доступ к ним приобретает значение геополитического оружия.

Кремний, на котором базируются чипы, играет решающую роль в современных технологиях, от искусственного интеллекта до электромобилей и военной техники. США являются лидером в этой области, но Китай стремится увеличить свою долю на рынке чипов, что привлекло внимание американского правительства из-за национальной безопасности. В свою очередь, Китай активно инвестирует в развитие собственной отрасли производства чипов, стремясь уменьшить зависимость от импорта.

Чипы становятся не только ключевым элементом в технологической индустрии, но и жизненно важным ресурсом для экономики. Доступ к ним контролируется всего несколькими компаниями, включая TSMC, Samsung и Intel, что создает напряженную конкуренцию между ними за контракты на производство. Все это делает производство чипов не только сложным и дорогостоящим процессом, но и объектом геополитической борьбы.

США и Европа также активно инвестируют в развитие собственного производства чипов, стремясь уменьшить зависимость от внешних поставщиков и снизить риски в случае геополитических конфликтов. Кроме того, стремительный рост потребления чипов в различных сферах жизни, от автомобилей до гаджетов, делает этот ресурс еще более ценным и востребованным.

США, опасаясь потенциальной военной угрозы со стороны Китая, ужесточили экспортный контроль на микросхемы и оборудование для их производства, что привело к ограничению доступа Китая к западным технологиям. В свою очередь, Китай инвестирует огромные суммы в развитие собственной отрасли производства чипов, стремясь уменьшить зависимость от импорта.

Администрация Байдена привлекает союзников, таких как Германия и Южная Корея, к ограничению производства чипов в Китае, чтобы закрыть дыры в экспортном контроле. Страны Европейского Союза также активно включились в гонку, выделив значительные средства для развития собственного производства чипов.

Тайвань, ставший доминирующим игроком в аутсорсинге производства микросхем, оказывается в центре внимания, так как его литейные заводы стали ключевым звеном в поставках чипов. Политические напряжения между Китаем и Тайванем только усиливаются, придавая гонке за чипами новые измерения.

Эта геополитическая борьба не только влияет на технологический прогресс, но и становится объектом стратегических маневров и экономических расчетов. В условиях, когда чипы становятся жизненно важным ресурсом для различных отраслей экономики, контроль над их производством становится объектом страстной борьбы за мировое лидерство.

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Теги

сша китай технологии чипы геополитика
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