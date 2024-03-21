Пациент с параличом нижних конечностей может играть в видеоигры и онлайн-шахматы.

Корпорация Neuralink, основанная Илоном Маском, представила обновленные результаты своих исследований в области мозговых технологий, транслируя прямой эфир о своем первом пациенте с имплантатом мозга. Видео показало парализованного человека, способного управлять компьютером с помощью своих мыслей, играя в видеоигры и онлайн-шахматы.



Пациент Ноланд Арбо, ставший первым получателем имплантата Neuralink, рассказал о том, как технология изменила его жизнь. Получив травму спинного мозга в результате несчастного случая во время ныряния в воду восемь лет назад, Арбо стал одним из первых, кто принял участие в эксперименте Neuralink. Он смог управлять компьютером с помощью мыслей, включая игры в шахматы и Civilization VI.



По словам Маска, Neuralink начнет работать с пациентами, страдающими от серьезных физических ограничений, таких как поражение шейного отдела спинного мозга или квадриплегия. Устройство Neuralink содержит больше электродов, чем другие имплантаты, что может открыть новые потенциальные применения в будущем.



Хотя устройства, подобные Neuralink, не являются новыми концепциями, этот пример открывает новые перспективы для пациентов с ограниченными физическими возможностями. Несмотря на то что обработка информации в настоящее время происходит в облаке, в будущем планируется перенести ее непосредственно на компьютер игрока для увеличения скорости ответов.



Тем не менее некоторые эксперты подчеркивают, что это лишь первый шаг в направлении использования мозговых имплантатов для облегчения жизни людей с ограниченными физическими возможностями. Несмотря на то что это не является совершенно новой технологией, она открывает двери для будущих исследований и разработок в области мозговых технологий.