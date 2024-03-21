Samsung наносит Nvidia ответный удар.

Сегодня технологии искусственного интеллекта становятся все более распространенными, проникая в широкий спектр продуктов и услуг. Смартфоны не остались в стороне от этой тенденции, и искусственный интеллект становится неотъемлемой частью их функционала. Однако высокая производительность, требуемая для работы функций искусственного интеллекта, делала их доступными лишь для устройств высшего класса.



В попытке решить эту проблему корейский технологический гигант Samsung разработал инновационное решение - специальный чип-ускоритель искусственного интеллекта, получивший название Mach-1. Планируется, что этот чип будет выпущен в 2025 году.



Основным стремлением Samsung является доминирование в области искусственного интеллекта с помощью Mach-1. Представители компании заявили, что новый чип будет способствовать более широкому распространению функций искусственного интеллекта в смартфонах.



Недавно Samsung объявила о выходе на рынок Galaxy AI вместе с новым семейством Galaxy S24. Это включает в себя языковую модель, аналогичную ChatGPT, и множество других задач искусственного интеллекта. Однако из-за высоких требований к производительности эти функции ограничены лишь несколькими моделями устройств. Даже мощные процессоры, такие как Snapdragon 8 Gen 3, могут столкнуться с проблемами при выполнении некоторых будущих программ искусственного интеллекта.



Чтобы преодолеть эти ограничения, Samsung в настоящее время разрабатывает Mach-1 AI. Несмотря на то, что начальные модели могут быть недостаточно энергоэффективными для интеграции в смартфоны, компания не исключает возможности внедрения специального чипа искусственного интеллекта в будущих моделях Galaxy S25.



Помимо использования Mach-1 в собственных устройствах, Samsung планирует продавать чип другим компаниям, прямо конкурируя с гигантом индустрии - Nvidia. Это важный шаг для создания здоровой конкурентной среды в области искусственного интеллекта.



Однако следует отметить, что доминирование технологии искусственного интеллекта принадлежит Nvidia в таких компаниях, как Microsoft, Meta, OpenAI, Amazon и Google, которые полагаются на продукцию этой компании, приносящую миллиардные доходы. Выход Samsung на этот рынок может привести к более сбалансированной конкурентной среде и способствовать развитию новых технологий в этой области.