Таким образом, это будет уже четвёртое поколение наушников.

Поставщики Apple нацелены на крупномасштабный запуск новых AirPods, который может стать одним из самых масштабных в истории компании. По информации источников, зарубежные поставщики компании подготавливаются к началу производства следующей линейки AirPods, ожидаемой в мае. Планируется выпустить от 20 до 25 миллионов единиц наушников, что значительно превышает объемы предыдущих моделей.

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Новые модели AirPods, заменяющие второе и третье поколения, получили кодовые названия B768(E) и B768(M), где E обозначает "начальный уровень", а M - "средний уровень". Они будут обладать новым дизайном, улучшенной посадкой и чехлами для зарядки с разъемом USB-C. Версия "среднего уровня" получит активное шумоподавление и функцию Find My для облегчения поиска утерянных наушников.

В рамках обновления программного обеспечения iOS 18, ожидаемого этой осенью, Apple также планирует внедрить несколько серьезных обновлений, касающихся AirPods. В числе новых функций - режим слухового аппарата для AirPods Pro и функция проверки слуха для обычных AirPods.

Новые AirPods ожидаются на рынке в сентябре или октябре этого года.