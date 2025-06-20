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Vlad_37
Скриншоты HyperOS 3 показывают переработанные иконки, прозрачные эффекты и интерфейс, подобный iOS
В сети появились первые скриншоты интерфейса HyperOS 3, показывающие переработанные иконки, прозрачные эффекты и интерфейс, очень напоминающий iOS.

Первые изображения HyperOS 3 демонстрируют полное обновление интерфейса Xiaomi. Иконки теперь имеют скруглённые углы, более насыщенные цвета и эффекты прозрачности, которые кардинально меняют эстетику системы. Вероятно, это самый масштабный редизайн, который китайская компания проводила за последние годы.

Как сообщает Xiaomi4Mi, в первую очередь бросаются в глаза новые иконки, напоминающие iOS 18. Приложения, такие как «Камера», «Настройки» и «Заметки», теперь выглядят более объёмными и лишены полупрозрачного дизайна, который был раньше. Индикатор батареи также изменился: он стал сплошным и теперь отображает процент заряда прямо внутри.

Новая версия убрала строку поиска с главного экрана, чтобы сделать интерфейс чище, освободив место для виджетов и значков. Также появились эффекты Glass UI с прозрачными слоями и размытием в панели уведомлений и обоях. В результате интерфейс стал очень похож на то, что Apple делает в своих последних версиях ОС.

Индикаторы уведомлений и батареи тоже обновились — теперь они выглядят более чёткими и стилизованы под iOS. Andro4All опубликовал первое изображение, и сходство с iOS 26 невозможно игнорировать. Xiaomi даже убрала элементы, которые годами присутствовали на экране, чтобы сделать дизайн максимально минималистичным.

HyperOS 3 будет основан преимущественно на Android 16, хотя некоторые смартфоны останутся на Android 15. Первыми обновление получат пользователи в Китае. Релиз начнётся в третьем квартале 2025 года, а затем дойдёт до Европы и Латинской Америки между декабрём 2025 и январем 2026 года. Xiaomi уже тестирует Android 16 внутри компании, что может сделать её одним из первых производителей, внедривших эту версию системы Google.

Более 150 моделей Xiaomi, Redmi и POCO смогут обновиться до новой версии оболочки.

Такой шаг в сторону копирования iOS показывает, куда движется рынок. HyperOS 3 не просто изменит визуальную составляющую смартфонов Xiaomi, а задаст новый стандарт дизайна, который компания будет использовать в ближайшие годы.

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#xiaomi #hyperos 3
Источник: andro4all.com
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