В 2020 году Apple перевела свои компьютеры Mac с чипов Intel на собственные чипы.

Apple изучает возможности генеративного искусственного интеллекта для ускорения разработки собственных чипов, которые лежат в основе её устройств. Об этом в прошлом месяце заявил топ-менеджер компании, отвечающий за аппаратные технологии, во время выступления в Бельгии, где он получал награду от Imec — независимой исследовательской организации в области полупроводников, сотрудничающей с крупнейшими мировыми производителями чипов.

В своей речи, запись которой была изучена Reuters, Джонни Сруди рассказал о пути Apple в создании собственных чипов — от первого процессора A4 для iPhone в 2010 году до новейших чипов, используемых в компьютерах Mac и гарнитуре Vision Pro. Он отметил, что одним из ключевых уроков для компании стало понимание необходимости применения самых передовых инструментов, включая современное программное обеспечение для проектирования чипов от компаний, занимающихся автоматизацией электронного проектирования (EDA).

Две крупнейшие компании в этой сфере — Cadence Design Systems и Synopsys, активно внедряют искусственный интеллект в свои решения.

«Компании, разрабатывающие EDA-инструменты, критически важны для поддержки сложности наших чипов. Генеративный ИИ обладает высоким потенциалом для выполнения большего объёма проектных работ за меньшее время, что может значительно повысить производительность», — сказал Сруди.

Он также подчеркнул, что ещё одним важным уроком для Apple стала необходимость делать решительные шаги без оглядки на запасные варианты. Например, когда компания в 2020 году перевела свои компьютеры Mac (старейшую линейку продукции) с процессоров Intel на собственные чипы, у неё не было резервного плана на случай неудачи.

«Перевод Mac на Apple Silicon был для нас огромным риском. Не было запасного варианта, никакого плана по разделению линейки — мы поставили всё на кон, включая колоссальную работу по адаптации программного обеспечения», — заявил Сруди.