Samsung выпустила обновление за июнь 2025 года для Galaxy A56. Новый патч устраняет 19 уязвимостей в программном обеспечении Samsung и десятки уязвимостей ОС Android.

Несмотря на активную работу над подготовкой One UI 7, Samsung продолжает уделять внимание безопасности своих устройств. Компания начала распространение июньского обновления безопасности 2025 года для смартфона Galaxy A56, что значительно повышает защищенность пользователей. Обновление с номером прошивки A566BXXS4AYE5 уже доступно для международной версии SM-A566B, которая продается в Азии, Европе и на Ближнем Востоке, тогда как пользователям других регионов придется немного подождать своей очереди.

Изображение: Samsung

Для установки обновления владельцам Galaxy A56 необходимо перейти в раздел Настройки, выбрать "Обновление ПО", а затем нажать "Загрузить и установить". Специалисты рекомендуют выполнять обновление через стабильное Wi-Fi-подключение и предварительно создавать резервные копии важных данных на случай непредвиденных ситуаций.

Июньский патч безопасности 2025 года сосредоточен исключительно на устранении уязвимостей, без добавления новых функций. Обновление исправляет 19 обнаруженных уязвимостей в защитных механизмах Samsung, а также устраняет десятки критических пробелов в безопасности операционной системы Android, что существенно снижает риски утечки конфиденциальных данных пользователей.

После первоочередного обновления флагманской линейки Galaxy S25, компания расширила распространение патча на более доступные модели, демонстрируя комплексный подход к безопасности всего модельного ряда. Хотя точные сроки выхода обновления для других устройств Samsung пока не раскрываются, ожидается, что в ближайшие дни июньский патч получат и другие поддерживаемые модели.