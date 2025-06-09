Археологи обнаружили в Гватемале три города майя, в которых были найдены статуи предков, астрономические комплексы, пирамиды и сложные системы водоснабжения, что позволило по-новому взглянуть на классическую цивилизацию майя.

Изображение: Министерство культуры и спорта Гватемалы

Археологи совершили сенсационное открытие в густых тропических лесах Гватемалы, обнаружив три ранее неизвестных города цивилизации майя. Эти находки, датируемые периодом с 250 по 900 год нашей эры, проливают новый свет на инженерное мастерство и религиозные практики древней культуры.

Открытие стало возможным благодаря передовой технологии лидар (LIDAR), которая позволяет «просвечивать» плотный лесной покров с воздуха с помощью лазерного сканирования. Учёные выявили целую сеть сооружений, включая пирамиды, церемониальные платформы, резервуары для воды и сложную систему дорог.

Среди наиболее значимых находок – ритуальный комплекс с алтарями и стелами, украшенными иероглифами и изображениями правителей. Предполагается, что здесь проводились важные религиозные церемонии, включая жертвоприношения.

Особый интерес исследователей вызвала обнаруженная гидравлическая система, включающая каналы и резервуары для сбора дождевой воды. Это свидетельствует о высоком уровне инженерной мысли, позволившем майя процветать в условиях тропического климата.

Также были найдены остатки обширной сети сакбе (каменных дорог), соединяющей города между собой. Некоторые из этих дорог достигали 40 метров в ширину, что указывает на их стратегическое значение для торговли и военных походов.

Как и многие другие центры майя, эти города были покинуты около X века нашей эры. Учёные надеются, что дальнейшее изучение находок поможет приблизиться к разгадке причин коллапса великой цивилизации – будь то климатические изменения, войны или социальные кризисы.

Это открытие не только расширяет карту мира майя, но и меняет представления о масштабах их влияния. Ранее считалось, что данный регион был слабо заселён, но теперь ясно, что здесь существовала развитая городская культура со сложной инфраструктурой.

Археологические работы на месте находок продолжаются, и исследователи обещают новые сенсационные открытия в ближайшие годы. Полный отчёт об открытии опубликован в журнале Ancient Mesoamerica.