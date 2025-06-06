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Vlad_37
Google выпустила новую версию браузера Chrome 137 для Android с заметными улучшениями
Этот релиз принес несколько значимых улучшений, направленных на повышение удобства использования и производительности.

Компания Google начала постепенный релиз обновления Chrome 137 для мобильных устройств на Android, привнося ряд заметных изменений в функционал и пользовательский опыт. Новая версия браузера демонстрирует продолжение оптимизации производительности и расширение возможностей для пользователей, сохраняя при этом фирменную простоту интерфейса.

Одним из наиболее значимых нововведений стала доработанная система управления вкладками, получившая улучшенную визуализацию и более интуитивное управление. Теперь пользователи могут быстрее переключаться между открытыми страницами благодаря оптимизированному интерфейсу и ускоренному отклику на жесты. Особое внимание разработчики уделили энергоэффективности браузера — Chrome 137 демонстрирует заметно сниженное потребление ресурсов при работе в фоновом режиме.

Безопасность и конфиденциальность также получили существенные улучшения. В новой версии усилена защита от фишинговых атак и вредоносных сайтов за счет обновленного алгоритма проверки в реальном времени. Система предупреждений о потенциально опасных ресурсах стала более информативной, предоставляя пользователям четкие объяснения о характере угрозы. Дополнительно была доработана функция безопасного просмотра, которая теперь эффективнее блокирует скрытые майнеры криптовалют и другие виды нежелательного контента.

Скорость загрузки веб-страниц в Chrome 137 увеличилась в среднем на 12-15% благодаря оптимизации работы движка V8 и улучшенному алгоритму предварительной загрузки контента. Пользователи заметят особенно ощутимый прирост производительности при работе с тяжелыми веб-приложениями и мультимедийными сайтами. Одновременно с этим уменьшилось потребление трафика в режиме экономии данных, что делает новый Chrome более привлекательным для пользователей с ограниченными тарифными планами.

Интеграция с сервисами Google получила дальнейшее развитие — теперь пользователи могут быстрее получать доступ к своему аккаунту через улучшенную систему автозаполнения, которая учитывает больше контекстных факторов при подборе учетных данных. Визуальные изменения коснулись и интерфейса — появились новые варианты оформления стартовой страницы с возможностью более тонкой настройки отображаемых элементов.

Обновление распространяется постепенно через Google Play Store, и для его получения пользователям может потребоваться вручную проверить наличие обновлений в ближайшие дни. Разработчики обещают, что Chrome 137 станет доступен для всех поддерживаемых устройств на Android в течение ближайших двух недель. Это обновление особенно рекомендуется установить владельцам старых устройств, так как оно содержит важные исправления уязвимостей и заметно улучшает стабильность работы на смартфонах и планшетах с ограниченными ресурсами.

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#android #google chrome 137
Источник: andro4all.com
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