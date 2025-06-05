Это новое вредоносное ПО способно имитировать банковские приложения, добавлять поддельные контакты и действовать во многих странах мира.

Киберпреступники используют новую схему для обмана пользователей Android — вредоносное ПО, которое автоматически добавляет в телефонную книгу фальшивые контакты, маскирующиеся под официальные номера банков. Это делается для того, чтобы, позвонив жертве, мошенники могли выдать себя за представителей финансовой организации.

Заражение обычно происходит через скачивание вредоносного приложения, которое может маскироваться под полезный сервис или обновление. После установки вирус добавляет в список контактов поддельные записи, например «Ваш банк» или «Служба поддержки», с номерами, контролируемыми злоумышленниками. Когда мошенники звонят жертве, на экране отображается «доверенный» контакт, что повышает вероятность успешного обмана. Под предлогом проверки безопасности или угрозы блокировки счета преступники выманивают конфиденциальные данные: пароли, PIN-коды, реквизиты карт и другую личную информацию.

Чтобы защититься от такой атаки, важно не скачивать приложения из сомнительных источников, а только из официального магазина приложений Google Play. Также стоит периодически проверять список контактов на наличие подозрительных номеров и удалять их. Помните, что банки никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Дополнительной мерой безопасности может стать установка надежного антивируса для регулярной проверки устройства.