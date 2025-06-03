Изначально доступный только на iPhone, Photoshop наконец-то появляется на Android, но есть одна загвоздка.

Нельзя отрицать, что Photoshop является одним из лучших инструментов для редактирования изображений на рынке, но до начала 2025 года он не был доступен на мобильных устройствах. Мобильная версия Photoshop дебютировала еще в феврале на iOS, а сегодня Adobe объявила, что теперь она доступна и на Android.

Однако, в отличие от версии для iOS, приложение для Android остается в бета-версии. Эта версия Photoshop начнет распространяться сегодня и будет доступна бесплатно в Google Play Store.

Если вы, как и миллионы других владельцев телефонов, являетесь поклонником Android и планируете загрузить и установить Photoshop, вам будет приятно узнать, что бета-версия включает в себя популярные функции редактирования изображений и дизайна, в том числе такие инструменты, как наложение слоев, маскирование, а также генеративное заполнение на базе Firefly.

Для тех, кто давно использует Photoshop на настольных компьютерах, может стать сюрпризом, что все функции, доступные в приложении для Android, можно использовать бесплатно и без ограничений. Причина, по которой пользователи Android могут бесплатно пользоваться всеми функциями приложения, заключается в том, что приложение все еще находится в бета-версии.

Изображение: Photoshop

По окончании первоначального бета-периода Adobe может скрыть некоторые функции, которые считает «премиум», за платной подпиской. А пока вот все функции, которые сейчас доступны в бета-версии Photoshop для Android:

Объединяйте и смешивайте изображения с помощью основных инструментов Photoshop, таких как выделение, слои и маски.

Быстро удаляйте или заменяйте части изображения с помощью интуитивно понятного инструмента «Выделение касанием».

Удаляйте отвлекающие элементы за секунды с помощью таких инструментов, как «Точечная кисть».

Используйте генеративные функции искусственного интеллекта на базе Firefly, такие как Generative Fill, чтобы без труда добавлять или преобразовывать элементы в визуальных дизайнах.

Улучшайте творческую работу с помощью растущей библиотеки бесплатных ресурсов Adobe Stock.

Делайте точные выделения с помощью Object Select и Magic Wand.

Улучшайте изображения с помощью таких продвинутых инструментов, как Remove и Clone Stamp.

Управляйте слоями и эффектами с помощью расширенных режимов наложения и корректирующих слоев.

Если вы новый пользователь, в мобильном приложении есть несколько учебных руководств, которые научат вас лучше использовать слои, выделение и генеративные инструменты искусственного интеллекта. Что касается требований, вам понадобится телефон или планшет с Android 11 или более поздней версией и минимум 6 ГБ оперативной памяти (для оптимальной производительности рекомендуется 8 ГБ или более).