Продолжение Cyberpunk 2077 было анонсировано в 2022 году под названием Project Orion и разрабатывается североамериканской студией CD Projekt Red в Бостоне.

CD Projekt подтвердила в среду, что сиквел Cyberpunk 2077 вступил в фазу предварительной подготовки. Компания также сообщила, что игра больше не будет называться Project Orion, а теперь будет известна как Cyberpunk 2.

Однако пока неясно, будет ли это официальным названием сиквела при его выпуске. Продолжение Cyberpunk 2077 было анонсировано в 2022 году и разрабатывается североамериканской студией CD Projekt Red в Бостоне.

Изображение: CD Projekt Red

Польская компания предоставила обновленную информацию о разработке в отчете о доходах за первый квартал 2025 года, подтвердив, что продолжение завершило концептуальную фазу.

«Несколько недель назад команда CD PROJEKT RED, ответственная за следующую крупную игру, действие которой происходит во вселенной Cyberpunk, завершила концептуальную фазу проекта. В результате Cyberpunk 2, ранее известный под кодовым названием Project Orion, перешел в стадию предварительной подготовки», — сообщила CD Projekt в своем финансовом отчете.

Игра была анонсирована в 2022 году под названием Project Orion, но теперь будет называться Cyberpunk 2. Однако это не официальное название сиквела. Старший менеджер по связям с общественностью CD Projekt Red Ола Сондей подтвердил The Verge, что новое название означает лишь еще одну игру во вселенной Cyberpunk.

В презентации финансовых результатов студия также подтвердила, что команда разработчиков Cyberpunk 2 выросла с 84 сотрудников в феврале до 96 к концу апреля. В настоящее время компания работает над несколькими проектами, причем большая часть из 730 сотрудников занята разработкой The Witcher 4. Над следующей игрой серии Witcher, которая перешла в стадию полномасштабного производства в ноябре 2024 года, сейчас работают 422 разработчика. Project Sirius, многопользовательский спин-офф Witcher, сейчас имеет команду разработчиков из 48 человек, а 19 сотрудников работают над новой IP под названием Project Hadar.

В этом месяце создатель Cyberpunk Майк Пондсмит рассказал, что в сиквеле помимо Найт-Сити из первой игры появится еще один город. Пондсмит, чья настольная ролевая игра послужила источником вдохновения мира и сюжета Cyberpunk 2077, описал новый город как «Чикаго, в котором что-то пошло не так».

Изображение: CD Projekt Red

В своем отчете о доходах CD Projekt объявила, что общий объем продаж дополнения Phantom Liberty к игре Cyberpunk 2077 превысил 10 миллионов копий.

«Этот результат вызывает у нас огромное удовлетворение, особенно с учетом того, что в нашей серии Cyberpunk скоро появится новое дополнение — 5 июня игра Ultimate Edition выйдет на новой консоли Nintendo Switch 2», — заявила компания.

Студия также объявила, что игра The Witcher 3: Wild Hunt, которая 19 мая отпраздновала 10-летие со дня выпуска, была продана тиражом более 60 миллионов копий, став одной из самых продаваемых игр всех времен.