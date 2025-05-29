Apple сообщает, что в рамках ее программы самостоятельного ремонта теперь поддерживается 65 продуктов.

В среду Apple запустила программу самообслуживания по ремонту iPad, расширив список устройств, которые пользователь может ремонтировать самостоятельно с помощью оригинальных запчастей и инструментов, предоставляемых Apple.

В рамках этой программы были добавлены iPad Air, iPad Pro, iPad Mini и некоторые другие модели. Компания заявляет, что теперь эти устройства можно ремонтировать дома, если это необходимо, что избавляет от необходимости обращаться в авторизованный сервисный центр Apple для проведения тех же ремонтных работ.

Apple объявила о расширении своей программы по самостоятельному ремонту на iPad в сообщении для прессы. В рамках этой программы владельцам iPad предоставляется доступ к тем же руководствам по ремонту, оригинальным запчастям Apple, сеансам по устранению неполадок Apple Diagnostics, инструментам и наборам инструментов, которые используются в магазинах Apple Store и авторизованных сервисных центрах Apple для ремонта.

Следующие модели iPad теперь включены в программу самообслуживания по ремонту:

iPad Air (2024)

iPad Pro (2024)

iPad mini (2024)

iPad (2025)

Для выполнения ремонта Apple рекомендует пользователям сначала ознакомиться с руководством по ремонту. Они могут заказать оригинальные запчасти и инструменты через интернет-магазин Apple Self Service Repair Online Store. Однако программа предназначена только для пользователей, обладающих техническими знаниями и опытом ремонта электронных устройств. Тем, кто не соответствует этим критериям, рекомендуется обратиться к профессиональному специалисту для безопасного ремонта.

После расширения программы ремонта теперь поддерживается 65 продуктов. Сюда также входят недавно выпущенные iPhone 16e, MacBook Air (2025) и Mac Studio на базе чипсета M4 Max. Клиентам будут предложены те же цены на запчасти и инструменты, что и в независимых ремонтных мастерских, сертифицированных Apple для ремонта. Кроме того, после завершения ремонта они также смогут вернуть Apple использованные запчасти, чтобы получить скидку на следующую покупку.

Производитель iPhone также расширяет доступность своей программы самообслуживания по ремонту на большее количество регионов, и Канада станет 34-й страной, где она будет доступна с этого лета.