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Vlad_37
ИИ определил, что лицо Святого Иосифа не является работой Рафаэля в его картине «Мадонна с розой»
Система искусственного интеллекта проанализировала знаменитую картину эпохи Возрождения и подтвердила то, о чем эксперты догадывались уже несколько столетий.

Искусственный интеллект только что раскрыл тайну, которая веками скрывалась в картине «Мадонна с розой», одной из картин, приписываемых Рафаэлю. Система визуального распознавания обнаружила, что знаменитое лицо Святого Иосифа не является работой мастера, о чем несколько экспертов подозревали еще в XIX веке, но до сих пор никто не мог доказать с уверенностью.

Журнал Heritage Science опубликовал это исследование, в котором, в отличие от предыдущих, анализировалась не картина в целом, а каждое лицо в отдельности. Такой подход позволил выявить детали, которые оставались незамеченными на протяжении полутысячелетия, и окончательно разрешить один из самых долгих споров о творчестве итальянского живописца, - пишет журнал Heritage Science.

Исследователи обучали систему на подтвержденных картинах Рафаэля, чтобы научиться распознавать наиболее характерные для него приемы живописи эпохи Возрождения. Изучив тысячи примеров, искусственный интеллект с точностью до 98 % отличил подлинного Рафаэля от неподлинного.

И различия стали очевидны. Если лица Девы Марии, Младенца и Святого Иоанна имеют все признаки Рафаэля, то лицо Святого Иосифа, похоже, выполнено менее искусной рукой. Мазки более грубые, тени менее тонкие, а цвета не соответствуют обычному рисунку художника, что уже отмечали некоторые ранние критики, хотя и не имели инструментов для подтверждения этого.

Все указывает на то, что эту часть картины написал Джулио Романо, один из его самых продвинутых учеников. В то время великие мастера нередко передавали второстепенные части в свою мастерскую, особенно когда им предстояло выполнить важный заказ, а времени было в обрез.

«Мы не собираемся заменять традиционных экспертов. Наша система - это просто еще один инструмент, предоставляющий объективные данные, - говорит Хасан Угайл, математик из Университета Брэдфорда, принимавший участие в исследовании. Такое сочетание человеческих знаний и технологий революционизирует исторические исследования без необходимости отказываться от экспертного взгляда».

Картина «Мадонна с розой», написанная между 1518 и 1520 годами, все еще производит фурор пять веков спустя. Как и другие неожиданные археологические открытия, она напоминает нам о том, что в известных произведениях по-прежнему скрыты тайны.

Те же методы могут быть применены к другим сомнительным картинам или даже великим историческим памятникам, происхождение которых остается неясным. ИИ-анализ уже раскрывает детали древних сооружений, таких как Стоунхендж, которые до сих пор оставались незамеченными.

В отличие от физических находок, таких как китайские манускрипты, в данном случае секрет всегда был рядом, на виду, но невидим для наших глаз. Работа остается жемчужиной эпохи Возрождения, но теперь мы знаем, что за ней скрывается гораздо более сложная и совместная история.




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#искусстввенный интеллект #картины художников
Источник: andro4all.com
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