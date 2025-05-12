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Microsoft планирует усовершенствовать «Проводник» в Windows 11 с помощью функций ИИ

Компания Microsoft готовит масштабное обновление проводника в Windows 11, добавив искусственный интеллект для упрощения работы с файлами.
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Microsoft тестирует новую функцию, которая добавит искусственный интеллект в «Проводник» Windows 11, но характер интеграции остается неясным. Это объявление не является удивительным. Мы уже год сообщали о планах Microsoft интегрировать Copilot в «Проводник», но до сих пор эта идея не была подтверждена.

В обширном пресс-релизе, подтверждающем Windows Recall и другие функции искусственного интеллекта, Microsoft отметила, что планирует добавить AI Actions в «Проводник». Поскольку в пресс-релизе речь шла о фантастических функциях искусственного интеллекта, многие не обратили внимания на заметку о проводнике.

В будущем выпуске Windows 11 вы сможете взаимодействовать с файлами и изображениями с помощью искусственного интеллекта в проводнике файлов. Как это работает? Оказывается, нужно щелкнуть файлы правой кнопкой мыши, после чего появятся «действия», такие как обобщение для документов и редактирование для изображений.

Microsoft отметила, что интеграция искусственного интеллекта в «Проводник» не нарушит работу, поскольку она использует существующие инструменты редактирования с искусственным интеллектом:

«Действия File Explore AI используют мощь искусственного интеллекта для использования преимуществ инструментов редактирования в таких приложениях, как Paint и Photos, а также функциональности Copilot в Microsoft 365 без необходимости открывать файл», - отметила компания в разделе блога, замеченном Windows Latest.

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