Android Auto возвращается к светлой и более чистой теме.

Много лет назад у Android Auto также была светлая тема, которую команда разработчиков Google затем решила убрать в 2019 году.

Однако часто в мобильном секторе компании повторяют свои шаги, и вот в 2023 году выяснилось, что Google работает над ее восстановлением, и, похоже, работа над ней наконец-то достигла хорошей точки, настолько, что светлая тема может вскоре вернуться на платформу.

В 2023 году, когда стало известно, что разработчики Android Auto начали работу над возвращением светлой темы, возникло несколько проблем, поскольку некоторые элементы интерфейса оставались темными (например, настройки, мультимедийные приложения и телефон), что приводило к общему несоответствию внешнего вида.

Сегодня ситуация, похоже, значительно улучшилась, поскольку прогресс, достигнутый разработчиками, вполне очевиден: после активации светлой темы она больше не ограничивается только панелью навигации и вкладками предложений, а охватывает весь интерфейс, чтобы обеспечить единообразие впечатлений, а цвета теперь динамически меняются вместе с системой.

Темный режим, вероятно, более приятен для глаз, но светлый режим также может иметь свои преимущества, так как он может быть особенно полезен, если вы ведете машину днем и при этом много солнечного света (более светлые элементы могут облегчить видимость экрана в такой ситуации).

Надеемся, что вскоре эта функция будет реализована для всех пользователей.

Если вы хотите скачать различные версии Android Auto по мере их выпуска командой разработчиков гиганта из Маунтин-Вью, вы можете воспользоваться APK Mirror (найти страницу, посвященную этому, можно по этой ссылке).