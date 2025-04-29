Xiaomi увеличивает количество устройств, на которых можно протестировать Android 16.

Ранее в этом месяце Xiaomi запустила программу Android 16 Developer Preview Program, предварительную версию HyperOS для разработчиков, основанную на Android 16 Beta 2. Хотя это не самая последняя сборка следующей операционной системы Google (сейчас мы находимся на стадии Beta 3.2), интересно отметить, как Xiaomi продолжает расширять количество устройств (включая топовые модели, раскладушки и планшеты), охваченных программой.

После первоначального этапа, в котором приняли участие, в частности, Xiaomi 15, Xiaomi 14T Pro и REDMI K70 Ultra, китайский гигант теперь распространил бета-версию HyperOS на базе Android 16 и на другие устройства.

Прежде чем ознакомиться с обновленным списком затронутых устройств, необходимо сделать несколько пояснений. Хотя полный список включает около 27 устройств Xiaomi, затронутых выпуском бета-версии HyperOS на базе Android 16, на самом деле их число меньше. Это связано с тем, что многие устройства являются «дубликатами», то есть одними и теми же устройствами, распространенными в разных регионах. С этой точки зрения, однако, интересно отметить, что программа тестирования, которую проводит Xiaomi, не ограничивается только Китаем, но и затрагивает другие рынки по всему миру.

Программа тестирования затрагивает несколько географических зон, включая глобальный, китайский, Европейский союз (ЕЭЗ), индийский, российский, тайваньский и индонезийский рынки. Вот список устройств Xiaomi, которые в настоящее время участвуют в тестировании бета-версии Android 16.

Глобальные версии

Xiaomi 15 (все страны, ЕЭЗ, Индия, Россия, Тайвань, Индонезия)

Xiaomi 15 Ultra (глобальный)

Xiaomi 14T Pro (все страны, ЕЭЗ, Индонезия, Тайвань, Турция, Россия)

Xiaomi 13T Pro (глобальный)

Xiaomi MIX Flip (глобальный)

Xiaomi Pad 7 Pro (глобальный)

POCO F7 Ultra (глобальный, ЕЭЗ)

Китайские версии

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi Pad 7 Pro

REDMI K60 Ultra

REDMI K70 Ultra

REDMI K80 Pro

Среди интересных моментов, связанных с устройствами, включёнными в обновление, - присутствие Xiaomi Pad 7 Pro. Это говорит о том, что Xiaomi также работает над версией Android 16, оптимизированной для устройств с большими экранами. Более того, согласно последним слухам, Xiaomi планирует сделать HyperOS доступной в тот же день, когда выйдет стабильная версия Android 16.