Samsung с One UI 8.0 полагается на искусственный интеллект для краткого описания видео, но революции не стоит ждать.

Компания Samsung, как мы все знаем, всегда находится в числе лидеров, когда дело доходит до обновления и улучшения пользовательского опыта на своих устройствах Galaxy. После выхода One UI 7.0 внимание поклонников и инсайдеров индустрии уже приковано к следующему крупному релизу: One UI 8.0.

Первые слухи начинают рисовать интересную, если не сказать революционную картину, в которой искусственный интеллект снова играет ведущую роль.

Согласно последним сообщениям из надежных источников, Samsung якобы работает над интеграцией новой функции на основе искусственного интеллекта в One UI 8.0, специально предназначенной для автоматического создания кратких пересказов видеозаписей. Идея заключается в том, чтобы предоставить пользователям инструмент, способный сжать основные моменты фильма, что позволит быстро насладиться просмотром.

По сообщениям, новый инструмент будет использовать мультимодальную модель искусственного интеллекта. Проще говоря, искусственный интеллект будет анализировать не один аспект видео, а сразу несколько: скорость воспроизведения, фактический визуальный контент и все присутствующие титры. Обрабатывая всю эту информацию, система сможет выявить ключевые моменты и сгенерировать краткое и эффективное текстовое резюме.

Особенно интересной деталью, способной принести немалую пользу, является то, что эта функция не должна ограничиваться конкретными платформами, такими как YouTube. Судя по всему, цель Samsung - сделать инструмент универсальным, способным работать с видео с любого сайта. Это значительно расширит возможности использования, позволяя быстро составлять резюме из различных онлайн-источников.

На данный момент Samsung не предоставила никаких официальных сведений о сроках выхода One UI 8.0. Однако, исходя из прошлых циклов разработки и текущей информации, можно ожидать запуска во второй половине 2025 года.

One UI 8.0 обещает стать обновлением, которое по-прежнему будет сфокусировано на искусственном интеллекте для обогащения опыта использования Galaxy, представляя такие полезные функции, как автоматическое резюме видео. Хотя эта функция не является новой в абсолютном смысле, ее интеграция в систему и потенциальная универсальная совместимость с онлайн-видео могут сделать ее желанным дополнением для многих пользователей.