HyperOS 3, основанная на Android 16, дебютирует в июле 2025 года и принесет с собой новые функции, улучшение производительности и обновленный интерфейс. Вот полный список устройств Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат долгожданное обновление.

Xiaomi готовится к выходу HyperOS 3, следующего крупного обновления на базе Android 16. Пока распространение HyperOS 2.1, основанной на Android 15, еще продолжается на многих устройствах, внимание пользователей и инсайдеров уже переключилось на следующее поколение операционной системы, ожидаемое в июле 2025 года.

По сообщениям, HyperOS 3 обещает пакет новых функций, которые затронут не только топовые модели, но и многочисленные модели среднего и низкого ценового диапазона, что подтверждает стратегию Xiaomi по предоставлению широкой программной поддержки во всей линейке продуктов.

Среди новых функций, анонсированных с выходом HyperOS 3, - более продвинутая многозадачность, оптимизированное время автономной работы, интеллектуальные функции на основе искусственного интеллекта и полностью переработанный графический интерфейс.

Особое внимание также будет уделено общей производительности и интеграции между устройствами, с акцентом на планшеты и складные устройства.

Хотя Xiaomi еще не опубликовала официального анонса, текущие сообщения предлагают подробный обзор моделей, которые, как ожидается, получат обновление. Распространение, которое будет происходить поэтапно, затронет широкий и разнообразный спектр устройств Xiaomi, Redmi и POCO.

Xiaomi

Xiaomi серий 15, 14, 13 и 12

MIX Flip, MIX Flip 2

MIX FOLD 2, 3 и 4

Xiaomi Pad 6 Pro, 6S Pro, 7 и 7 Pro

Redmi

Серия Redmi Note 12, 13 и 14 (включая варианты 4G, Turbo, Pro)

Redmi 12, 13 и 14 (модели C и A)

Серии Redmi K50, K60, K70 и K80

Redmi Pad SE, Pad SE 8.7, Pad Pro, Pad Pro 5G

POCO

POCO F5, F5 Pro, F6, F6 Pro, F7, F7 Pro, F7 Ultra

POCO X6 5G, X6 Pro 5G, X7, X7 Pro, X7 Pro Iron Man Edition

POCO M6 (4G, 5G, Pro), M7, M7 Pro 5G

POCO C65, C75, C75 5G

Осталось дождаться июля этого года, когда состоится официальный анонс и мы сможем в деталях узнать обо всех новых возможностях, которые HyperOS 3 принесет в мир Xiaomi.