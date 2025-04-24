Xiaomi готовится к выходу HyperOS 3, следующего крупного обновления на базе Android 16. Пока распространение HyperOS 2.1, основанной на Android 15, еще продолжается на многих устройствах, внимание пользователей и инсайдеров уже переключилось на следующее поколение операционной системы, ожидаемое в июле 2025 года.
По сообщениям, HyperOS 3 обещает пакет новых функций, которые затронут не только топовые модели, но и многочисленные модели среднего и низкого ценового диапазона, что подтверждает стратегию Xiaomi по предоставлению широкой программной поддержки во всей линейке продуктов.
Среди новых функций, анонсированных с выходом HyperOS 3, - более продвинутая многозадачность, оптимизированное время автономной работы, интеллектуальные функции на основе искусственного интеллекта и полностью переработанный графический интерфейс.
Особое внимание также будет уделено общей производительности и интеграции между устройствами, с акцентом на планшеты и складные устройства.
Хотя Xiaomi еще не опубликовала официального анонса, текущие сообщения предлагают подробный обзор моделей, которые, как ожидается, получат обновление. Распространение, которое будет происходить поэтапно, затронет широкий и разнообразный спектр устройств Xiaomi, Redmi и POCO.
Xiaomi
- Xiaomi серий 15, 14, 13 и 12
- MIX Flip, MIX Flip 2
- MIX FOLD 2, 3 и 4
- Xiaomi Pad 6 Pro, 6S Pro, 7 и 7 Pro
Redmi
- Серия Redmi Note 12, 13 и 14 (включая варианты 4G, Turbo, Pro)
- Redmi 12, 13 и 14 (модели C и A)
- Серии Redmi K50, K60, K70 и K80
- Redmi Pad SE, Pad SE 8.7, Pad Pro, Pad Pro 5G
POCO
- POCO F5, F5 Pro, F6, F6 Pro, F7, F7 Pro, F7 Ultra
- POCO X6 5G, X6 Pro 5G, X7, X7 Pro, X7 Pro Iron Man Edition
- POCO M6 (4G, 5G, Pro), M7, M7 Pro 5G
- POCO C65, C75, C75 5G
Осталось дождаться июля этого года, когда состоится официальный анонс и мы сможем в деталях узнать обо всех новых возможностях, которые HyperOS 3 принесет в мир Xiaomi.