В неофициальном списке присутствует шестнадцать моделей

Сейчас команда разработчиков Samsung занята распространением обновления, которое приносит One UI 7 на базе Android 15, на различные смартфоны и планшеты компании.

Вопреки прогнозами самой Samsung, обновление заняло гораздо больше времени, чем ожидалось, а жалобы пользователей поступают в сеть уже несколько недель, усиливая давление на разработчиков корейского гиганта.

Samsung уже намекнула, что со следующей версией своего пользовательского интерфейса, One UI 8, она намерена действовать гораздо быстрее, и соответствующая работа со стороны разработчиков уже ведется некоторое время.

Но какие смартфоны корейского гиганта смогут рассчитывать на новый пользовательский интерфейс? На этот вопрос в последние несколько часов попытался ответить популярный информатор Тарун Ватс, который поделился списком моделей серии Galaxy A на страницах соцсети X.

По его словам, эти смартфоны должны рассчитывать на обновление, которое принесет с собой One UI 8 и Android 16:

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy A16 (LTE+5G)

Galaxy A06

Что касается серии Samsung Galaxy S, то One UI 8, несомненно, появится на Samsung Galaxy S22 и более новых, а среди раскладных моделей новый интерфейс должен появиться, начиная с Samsung Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4.

На данный момент предполагается, что самыми первыми устройствами, получившими One UI 8, должны стать Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7.