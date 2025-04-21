Сейчас команда разработчиков Samsung занята распространением обновления, которое приносит One UI 7 на базе Android 15, на различные смартфоны и планшеты компании.
Вопреки прогнозами самой Samsung, обновление заняло гораздо больше времени, чем ожидалось, а жалобы пользователей поступают в сеть уже несколько недель, усиливая давление на разработчиков корейского гиганта.
Samsung уже намекнула, что со следующей версией своего пользовательского интерфейса, One UI 8, она намерена действовать гораздо быстрее, и соответствующая работа со стороны разработчиков уже ведется некоторое время.
Но какие смартфоны корейского гиганта смогут рассчитывать на новый пользовательский интерфейс? На этот вопрос в последние несколько часов попытался ответить популярный информатор Тарун Ватс, который поделился списком моделей серии Galaxy A на страницах соцсети X.
По его словам, эти смартфоны должны рассчитывать на обновление, которое принесет с собой One UI 8 и Android 16:
- Galaxy A73
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A15 (LTE+5G)
- Galaxy A14 (LTE+5G)
- Galaxy A16 (LTE+5G)
- Galaxy A06
Что касается серии Samsung Galaxy S, то One UI 8, несомненно, появится на Samsung Galaxy S22 и более новых, а среди раскладных моделей новый интерфейс должен появиться, начиная с Samsung Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4.
На данный момент предполагается, что самыми первыми устройствами, получившими One UI 8, должны стать Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7.