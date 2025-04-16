Google анонсировала новую метрику для Android, которая направлена на решение проблемы чрезмерного разряда батареи, вызванного приложениями, которые остаются активными в фоновом режиме без нашего ведома.

Для пользователей Android чрезмерный расход батареи, несомненно, является одним из самых серьезных разочарований, и команда Google решила попытаться улучшить ситуацию.

В сообщении, опубликованном на сайте для разработчиков, гигант из Маунтин-Вью объявил о запуске новой функции, направленной на оптимизацию поведения блокировки при пробуждении приложений для Android.

Частичные блокировки пробуждения - это механизм, который позволяет разработчикам поддерживать работу процессора после выключения дисплея устройства (либо из-за системного таймаута, либо из-за нажатия пользователем кнопки питания), но его чрезмерное использование сказывается на состоянии батареи, поскольку не позволяет устройству перейти в состояние низкого энергопотребления.

Чтобы попытаться решить эту проблему, Google вводит новую метрику под названием «чрезмерные блокировки пробуждения»: частичные блокировки пробуждения считаются «чрезмерными», когда они суммируются с теми, что были в течение всего дня (понимаемого как 24-часовой период), и остаются активными более 3 часов.

Компания Google объявила о начале специального сотрудничества с Samsung и другими крупными производителями в рамках этого проекта, добавив, что корейский гигант с энтузиазмом относится к этой инициативе, поскольку понимает, насколько важно помочь разработчикам оптимизировать свои приложения, чтобы обеспечить пользователям более приятный опыт.

Гигант из Маунтин-Вью также предоставил разработчикам необходимую документацию, чтобы они могли лучше понять, как использовать это нововведение.

В течение 2025 года гигант из Маунтин-Вью может ввести дополнительные метрики в Android Vitals, чтобы выделить (и устранить) другие критические проблемы производительности.