Google готовит функцию воспроизведения навигационных указаний прямо на очки дополненной реальности во время вождения, согласно недавнему анализу кода Android Auto.

Компания Google готовит новую разработку: Android Auto скоро будет подключаться к умным очкам, чтобы отображать навигацию прямо в поле нашего зрения. Таким образом, вместо того чтобы отводить взгляд от центрального экрана автомобиля, мы будем видеть стрелки и указания, наложенные на реальную дорогу, что добавит еще один уровень безопасности - конечно, для тех, у кого есть умные очки.

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Android Authority обнаружило эту функцию после изучения кода в Android Auto версии 14.2.151544. В коде содержатся явные упоминания о воспроизведении маршрутов на носимых устройствах. Обнаружение стало результатом детального анализа официального APK приложения.

Когда мы вводим адрес в навигатор, инструкции будут появляться одновременно на экране автомобиля и на наших очках дополненной реальности. Код включает в себя такие сообщения, как Start navigation to launch Glasses и его перевод на хинди, что подтверждает, что функция находится в разработке.

Google официально не сообщила, какие модели очков будут работать с этой технологией, но все признаки указывают на интеграцию с Android XR, системой, которую компания разрабатывает совместно с Samsung. Будущие очки HAEAN от Samsung с их чипом Qualcomm AR1 кажутся идеальным кандидатом.

Не случайно в последнюю версию Android Auto 14.0 уже встроен Gemini, тот самый ИИ, который будет использоваться в этих очках. Тем временем другие производители, такие как Bosch, уже имеют прототипы, например Light Drive, очки весом всего 10 граммов, которые не мешают обзору при отображении предупреждений. Преимущества очевидны: меньше отвлекаться за рулем. Исследование, проведенное в 2014 году Университетом Уичито, уже показало, что умные очки отвлекают меньше, чем взгляд на мобильный телефон во время вождения, именно потому, что не заставляют смотреть вниз.

Это событие приобретает еще больший смысл после того, как стало известно, что Google наняла часть команды HTC Vive для реализации своих проектов смешанной реальности. Вполне вероятно, что сначала мы увидим эту функцию в очках Samsung, а затем и других производителей.

Но впереди нас ждут препятствия. Законы об использовании этих устройств сильно различаются в разных странах, и такие проблемы, как отсутствие прозрачности в некоторых моделях или риск насыщения нас слишком большим количеством информации на стекле, могут затруднить массовое внедрение.