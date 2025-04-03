В Windows 11 появилась новая функция восстановления, которая позволит IT-отделам удаленно восстанавливать незагружаемые устройства. Эта функция является ответом на проблемы, возникшие во время катастрофы, вызванной несовершенным обновлением CrowdStrike в июле 2024 года.

Новая функция Quick Machine Recovery в Windows 11 представляет собой конкретное решение проблемы удаленного восстановления операционных систем - вопроса, который показал свою критичность во время прошлогоднего инцидента с CrowdStrike. Microsoft начала тестировать эту функцию в последней сборке Windows Insider Preview (версия 26120.3653).

Инцидент, послуживший толчком к разработке этой функции, произошел в июле 2024 года, когда некорректное обновление ядра, распространенное компанией CrowdStrike, вызвало появление страшного синего экрана на миллионах компьютеров под управлением Windows. Последствия оказались разрушительными для множества критически важных инфраструктур, включая банковские системы и авиакомпании, что вынудило IT-администраторов физически вмешиваться в работу каждого устройства, чтобы устранить проблему.

Механизм работы новой функции довольно прост, но эффективен: когда устройство с Windows 11 не может нормально загрузиться, Quick Machine Recovery автоматически направляет его в среду восстановления. В этом режиме система устанавливает сетевое соединение (через Ethernet или Wi-Fi) и передает данные диагностики сбоев на серверы Microsoft. Затем компания из Редмонда анализирует эти данные со всех затронутых устройств, выявляет общие проблемы и разрабатывает целевые решения, которые могут быть развернуты удаленно через Windows Update.

Такой подход, как говорится в официальном блоге Windows Insider, устраняет необходимость ручного вмешательства на каждом ПК и является частью инициативы Windows Resiliency Initiative, объявленной в конце 2024 года.

IT-администраторы имеют полный контроль над функциональностью. Quick Machine Recovery можно включить или отключить с помощью поставщика услуг конфигурации RemoteRemediation или через командную строку. Конфигурация позволяет задать сетевые учетные данные по умолчанию, определить интервалы сканирования (рекомендуется каждые 30 минут) и настроить периоды тайм-аута (рекомендуется 72 часа). Тестовый режим также позволяет смоделировать весь процесс перед масштабным развертыванием. В настоящее время функция включена по умолчанию для домашних пользователей, использующих Windows 11 версии 24H2 Insider Preview в Beta-канале. В версиях Pro и Enterprise IT-администраторы будут иметь полный контроль над включением и настройкой функции.