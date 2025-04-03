Простая, но эффективная команда позволяет пользователям Windows 11 легко создавать локальные учетные записи при настройке операционной системы, предлагая альтернативу все более настойчивому требованию Microsoft использовать онлайн-учетные данные для доступа ко всем функциям.

На удивление доступный метод позволяет пользователям Windows 11 избежать обязательного использования учетной записи Microsoft при установке операционной системы. Недавно появившаяся техника предлагает практичное решение для тех, кто хочет поддерживать локальные конфигурации, не завися от облачных сервисов Редмондской компании.

В ходе обновления Windows 11 компания Microsoft отказалась от возможности использования локальных учетных записей, направив пользователей в сторону экосистемы своих онлайн-сервисов. В качестве обоснования компания приводит тот факт, что многие функции операционной системы интегрированы с облачными сервисами, что делает учетную запись Microsoft практически незаменимой для полноценной работы.

Процедура, которой изначально поделился пользователь WitherOrNot на платформе X, значительно проще в реализации, чем предыдущие альтернативы, и не требует внесения изменений в реестр. Чтобы применить эту методику, во время установки Windows 11, когда появится окно «Подключим вас к сети», для подключения к Интернету просто нажмите комбинацию клавиш Shift + F10, а в появившейся командной строке введите команду start ms-cxh:localonly и нажмите Enter. Откроется окно, посвященное созданию локальной учетной записи, в котором полностью отсутствует запрос на использование учетных данных Microsoft.

После ввода информации о локальной учетной записи и выбора пункта «Далее» установка продолжится в обычном режиме без каких-либо дополнительных запросов на создание учетной записи в Интернете. Обнаружение этого метода имеет большое значение, поскольку только на прошлой неделе Microsoft удалила скрипт BypassNRO.cmd из предварительных сборок Windows 11. Этот скрипт, напомним, был одним из самых популярных инструментов для обхода требования учетной записи Microsoft при установке.