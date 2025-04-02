Хорошие новости приходят из последних слухов о HyperOS 3.0, релизе, который будет распространяться на устройствах, совместимых с Xiaomi, REDMI и POCO, вместе с Android 16. Судя по всему, китайская компания планирует обновить свою политику в отношении рекламы на борту системы.

Пользователи продолжают просить решить проблему рекламы на смартфонах и устройствах Xiaomi. Несмотря на прогресс, достигнутый с переходом с MIUI на HyperOS, и более четкие настройки, предлагаемые при инициализации, некоторые модели китайского производителя по-прежнему отображают несколько рекламных объявлений, разбросанных по системе, и предлагают несколько предустановленных приложений.

По сообщениям Xiaomitime, Xiaomi может что-то изменить в обновлении HyperOS 3.0 на базе Android 16, которое выйдет через несколько месяцев после релиза Google Pixel (ожидается в июне, если не возникнет особых проблем). Возможно, китайская компания решит изменить свою рекламную политику, стремясь отключить (по крайней мере) большинство рекламных объявлений в системе.

Текущая версия HyperOS предлагает специальные настройки для управления рекламой (в зависимости от типа устройства и ценового диапазона). В следующих версиях, начиная именно с HyperOS 3, Xiaomi может пойти на дальнейшие изменения: полностью убрать рекламу (возможно, в определенных моделях), предложить премиум-планы без рекламы, изменить свою политику в зависимости от географического региона или просто еще больше уменьшить количество рекламы в системных приложениях.

Чтобы познакомиться с HyperOS 3.0 поближе, нам придется подождать еще несколько месяцев: Android 16 все еще находится на стадии бета-тестирования, и Google может выпустить стабильную версию операционной системы уже в июне.