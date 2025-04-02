Решение Meta* в основном затрагивает очень старые устройства, которые уже не отвечают минимальным требованиям безопасности и расширенной функциональности.

Начиная с сегодняшнего дня, 1 апреля 2025 года, WhatsApp перестанет работать на некоторых моделях смартфонов под управлением операционной системы Android версий, предшествующих Android 5.0. Пользователи этих устройств больше не смогут обновить или открыть приложение, даже если оно уже установлено через Google Play Store, что приведет к невозможности доступа к чатам, медиафайлам и сохраненным документам.

Устройства, которые потеряют совместимость с WhatsApp, работают под управлением операционных систем до Android 5.0, включая, например, Samsung Galaxy S3, Galaxy S4 Mini и Galaxy Note 2. Motorola исключит Moto G и Moto E первого поколения 2014 года. Для LG несовместимыми устройствами станут Optimus G, Nexus 4 и G2 Mini. Та же участь постигнет и другие модели от различных производителей, таких как Sony (Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V), HTC (One X, One X+, Desire 500, Desire 601) и Huawei (Ascend P6, Ascend Mate).

Стоит отметить, что аналогичная проблема коснется и некоторых моделей iPhone: с 5 мая 2025 года устройства, которые не могут быть обновлены до iOS 15.1 или более поздней версии, потеряют доступ к приложению. Технические причины такого решения многочисленны и очень просты: для того чтобы иметь все более и более продвинутую функциональность, необходимо отсекать устройства и операционные системы, которые не могут гарантировать необходимый минимальный уровень производительности. Среди последних внедрений — инструменты на основе искусственного интеллекта, например, усовершенствование видеозвонков и других вариантов связи, требующих современного оборудования и программного обеспечения.

Еще одним определяющим фактором является безопасность: компания ориентируется в разработке приложений на более высокие стандарты безопасности, и старые операционные системы не могут поддерживать необходимые обновления для обеспечения безопасности и полноценной работы приложения. Помимо приобретения совместимого устройства, существует не так много решений для пользователей, которые владеют одним из затронутых устройств и хотят продолжать пользоваться WhatsApp. Частичной альтернативой является WhatsApp Web или версия для настольных компьютеров, хотя эти варианты все равно требуют активной сессии на мобильном устройстве, что становится непрактичным в случае полной несовместимости с используемым до сих пор смартфоном.

Решение о прекращении поддержки старых устройств — обычная практика в технологическом секторе, где эволюция аппаратного и программного обеспечения делает устаревание старых устройств неизбежным. В данном случае речь идет об устройствах с операционными системами, выпущенными более 10 лет назад, и количество пользователей, которых это коснется, очень невелико.

*Компания Meta признана в РФ экстремистской организацией и запрещена.