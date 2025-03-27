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Vlad_37
Microsoft выпускает обновление KB5053657 для Windows 11
В последний вторник марта 2025 года вышло новое необязательное обновление для Windows 11 версий 22H2 и 23H2. KB5053657 представляет шрифты Noto CJK, вносит улучшения в файловую систему и исправляет критические проблемы, стремясь обеспечить более стабильную и многофункциональную работу.

Компания Microsoft выпустила новое предварительное обновление, не связанное с безопасностью, для пользователей Windows 11. Обновление KB5053657, выпущенное 25 марта, доводит сборки системы до 22621.5126 для Windows 11 22H2 и 22631.5126 для Windows 11 23H2. Как и положено обновлениям, выходящим в конце месяца, распространение происходит поэтапно, что позволяет контролировать выпуск, который попадает к пользователям в разное время.

Обновление представляет несколько значительных новых функций, включая поддержку символов Noto CJK (китайских, японских и корейских), что расширяет многоязыковые возможности операционной системы. Еще одно важное дополнение касается системы управления файлами: в диспетчере фильтров появилась новая функция, которая улучшает уведомление об изменениях в каталогах и сокращает количество операций ввода/вывода, оптимизируя общую производительность системы.

KB5053657 также решает несколько проблем: подключенные к USB двухрежимные принтеры, поддерживающие протоколы US Print и IPP через USB, больше не будут выводить неправильный или нежелательный текст, что решает раздражающую многих пользователей проблему. Средства устранения неполадок Get-Help теперь корректно работают в сеансах Remote Desktop, а также исправлена ошибка, вызывавшая синий экран при перенаправлении профиля пользователя на сетевой виртуальный жесткий диск v2 VHD(X). Обновления профиля COSA (Country and Operator Settings Asset) завершают пакет улучшений, включенных в это мартовское обновление.

Важно отметить, что известная проблема сохраняется с некоторыми компонентами Citrix, в частности с агентом Citrix Session Recording Agent (SRA) версии 2411, выпущенным в декабре 2024 года. Затронутые устройства могут не завершить установку обновления безопасности Windows от января 2025 года, выдав сообщение об ошибке и восстановив предыдущую версию. Microsoft заявила, что работает с Citrix над решением этой проблемы, которая должна затронуть лишь ограниченное число организаций, а не домашних пользователей.

Как и все необязательные обновления, пользователи могут установить KB5053657 вручную через Windows Update или дождаться обновления безопасности, запланированного на следующий апдейт в апреле (Patch Tuesday), когда эти изменения будут включены в обязательное ежемесячное обновление. Пакет также можно загрузить вручную через каталог Microsoft Update.

#microsoft #windows 11 #обновление windows
Источник: hwupgrade.it
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