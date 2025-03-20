Распространение Windows 11 версии 24H2 проходит более гладко благодаря устранению еще одного блока совместимости. Microsoft подтвердила устранение защитного зависания, которое препятствовало распространению обновления на системах с установленной игрой Asphalt 8. Проблема, выявленная на этапе тестирования Insiders, приводила к тому, что игра не отвечала на запросы после установки новой версии операционной системы.
Конкретная проблема была зарегистрирована под идентификатором 52796746. Как сообщается в официальной документации Microsoft, решение проблемы уже найдено, и блокировка полностью снята, что позволяет ранее исключенным устройствам получить обновление. В соответствии со стандартной практикой, Microsoft уточнила, что может пройти до 48 часов, прежде чем обновление будет предложено через Windows Update в системных настройках.
Стоит отметить, что подобные блокировки совместимости являются стандартной практикой Microsoft, которая предпочитает временно ограничивать распространение обновлений, а не рисковать негативным опытом пользователей. Постепенный подход к распространению обновлений позволяет компании выявлять и устранять проблемы до того, как они затронут всю базу пользователей, что в итоге и приводит к появлению подобных блоков.