Компания Microsoft наконец-то сняла блокировку совместимости, которая не позволяла установить обновление Windows 11 24H2 на устройства с установленной игрой Asphalt 8. Теперь затронутые пользователи смогут получить обновление через Windows Update.

Распространение Windows 11 версии 24H2 проходит более гладко благодаря устранению еще одного блока совместимости. Microsoft подтвердила устранение защитного зависания, которое препятствовало распространению обновления на системах с установленной игрой Asphalt 8. Проблема, выявленная на этапе тестирования Insiders, приводила к тому, что игра не отвечала на запросы после установки новой версии операционной системы.

Конкретная проблема была зарегистрирована под идентификатором 52796746. Как сообщается в официальной документации Microsoft, решение проблемы уже найдено, и блокировка полностью снята, что позволяет ранее исключенным устройствам получить обновление. В соответствии со стандартной практикой, Microsoft уточнила, что может пройти до 48 часов, прежде чем обновление будет предложено через Windows Update в системных настройках.

Стоит отметить, что подобные блокировки совместимости являются стандартной практикой Microsoft, которая предпочитает временно ограничивать распространение обновлений, а не рисковать негативным опытом пользователей. Постепенный подход к распространению обновлений позволяет компании выявлять и устранять проблемы до того, как они затронут всю базу пользователей, что в итоге и приводит к появлению подобных блоков.



