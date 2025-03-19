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Vlad_37
40-летний австралиец прожил с искусственным сердцем более 100 дней вне больницы
Масштабы этого прорыва весьма значительны, учитывая, что 23 миллиона человек в мире страдают от сердечной недостаточности, но только 6 000 человек ежегодно получают пересадку сердца. Пока что BiVACOR работает как временное решение в ожидании донорского сердца, но исследователи работают над тем, чтобы сделать его постоянной альтернативой.

Пациент получил имплантат BiVACOR 22 ноября 2024 года в сиднейской больнице Святого Винсента, что стало первым случаем использования устройства в амбулаторных условиях в течение длительного периода времени.

New Atlas сообщает, что 6 марта 2025 года, после 105 дней использования искусственного устройства, мужчине наконец-то пересадили человеческое сердце. Первичная операция длилась шесть часов под руководством Пола Янса, который удалил поврежденное сердце пациента и полностью заменил его инновационным механизмом.

В отличие от предыдущих устройств, технология магнитной левитации устраняет необходимость в клапанах или диафрагмах, которые подвержены износу, что повышает долговечность.

Австралийский биоинженер Дэниел Тиммс разработал эту систему после того, как его отец умер от сердечной недостаточности. «Приятно видеть, как наше устройство оказывает поддержку первому австралийскому пациенту. Особенности BiVACOR обеспечивают уникальный профиль безопасности», - пояснил Тиммс после объявления результатов.

Главное преимущество этого сердца в том, что оно содержит одну подвижную часть, подвешенную с помощью магнитной левитации, что создает систему без трения. Устройство подключено к внешнему контроллеру с перезаряжаемой батареей, которую пациент может удобно носить, что позволяет ему или ей вести нормальный образ жизни в ожидании донорского сердца.

Ранее, с июля 2024 года, BiVACOR был протестирован на пяти американских пациентах в Техасском институте сердца. Однако ни один из них не пользовался устройством так долго и не был выписан из больницы во время лечения.

#технологии #наука #медицина
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