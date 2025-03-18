Выступая на YouTube-шоу Dominated, Вайль заявил, что при нынешних темпах технологического прогресса ИИ достигнет такого уровня программирования, что оставит человека позади.

Кевин Вейл, директор по продуктам компании OpenAI, высказал мнение, что в 2025 году искусственный интеллект превзойдет программистов в соревновательном программировании.

Выступая на YouTube-шоу Dominated, Вайль заявил, что при нынешних темпах технологического прогресса ИИ достигнет такого уровня программирования, что оставит человека позади.

Это предсказание противоречит более ранним прогнозам, в частности, от Anthropic, который предполагал, что этот сдвиг произойдет не раньше 2027 года. По словам Вайля, он не удивится, если это произойдет даже раньше, чем ожидалось.

Вайл рассказал о том, как быстро развивались модели OpenAI, начиная с ранних версий и заканчивая текущими разработками. По его словам, даже самые ранние версии ChatGPT, такие как GPT-01, уже успели войти в число 2–3 % лучших программистов мира.

Ожидается, что в ближайшем будущем, с появлением модели GPT-03, ИИ займет 175-е место среди лучших конкурентоспособных программистов мира.

По мнению Вайля, 2025 год станет переломным. Он утверждает, что именно в это время ИИ на постоянной основе обгонит программистов-людей в области соревновательного программирования.

«При тех темпах, которыми мы движемся, я буду удивлен, если это будет 2027 год. Я думаю, что это тот год, когда, по метрикам соревновательного программирования, ИИ окончательно обгонит человека в соревновательном программировании», - сказал он.

Этот прорыв будет подобен тому, как более 70 лет назад компьютеры обогнали человека в таких задачах, как умножение, или как 15 лет назад ИИ победил чемпионов мира по шахматам.

Он также подчеркнул социальные последствия этого прорыва. Когда ИИ возьмет на себя сложные задачи программирования, это откроет дверь к демократизации разработки программного обеспечения.

Вайль представляет себе будущее, в котором люди, не являющиеся инженерами, смогут создавать собственное программное обеспечение и приложения без глубоких технических знаний. «Представьте, что можно будет сделать, если для создания программного обеспечения не нужно будет быть инженером, - сказал он.