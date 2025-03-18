One UI 7 теперь имеет официальную дату запуска. Он будет доступен с 7 апреля для первых совместимых моделей.

После несколько более длительного ожидания, чем хотелось бы, компания Samsung наконец-то приоткрыла завесу над своим очередным крупным обновлением для устройств Galaxy - One UI 7. Эта новая версия пользовательского интерфейса на базе Android обещает полностью обновленный пользовательский опыт, главным героем которого станет искусственный интеллект. С 7 апреля пользователи Galaxy начнут получать это обновление, которое, по словам Samsung, изменит наше взаимодействие с мобильными телефонами и планшетными компьютерами.

Замысел One UI 7 ясен: максимально упростить, оживить и персонализировать работу с Galaxy. Для этого Samsung изменила дизайн интерфейса, сделав его более чистым и привлекательным, стремясь к эстетике, которая упорядочена и едина на всех устройствах. Домашний экран был упрощен, а виджеты и экран блокировки получили новый облик, чтобы сделать персонализацию более интуитивной и плавной, чем когда-либо.

Одной из самых интересных новых функций является панель Now Bar. Это панель, которая будет отображаться прямо на экране блокировки и предлагать необходимую информацию в режиме реального времени.

Но настоящая революция в One UI 7 заключается в его приверженности к искусственному интеллекту. Samsung интегрировала функции на основе искусственного интеллекта.

Хорошая новость заключается в том, что ждать придется недолго. One UI 7 начнет распространяться 7 апреля, а в последующие недели будет распространен на другие смартфоны и планшеты Galaxy. Первыми обновление получат следующие модели:

Серия Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Серия Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy Tab S10

Galaxy Tab S9

Как обычно, мы будем следить за распространением обновлений для мобильных устройств Samsung и публиковать всю информацию на Overclockers, чтобы вы были в курсе всех событий.







