На выставке Embedded World 2025 в Германии компания Intel показала Panther Lake - новый дизайн, который появится в этом году, чтобы воплотить в жизнь мобильное предложение Core Ultra 300. Процессор станет первым процессором потребительского класса на базе техпроцесса 18A.

Компания Intel во второй раз публично показала свой следующий процессор для ноутбуков под кодовым названием Panther Lake. Компания сделала это на выставке Embedded World 2025 в Нюрнберге, Германия. Чип был «запечатлен» на выставке изданием PC Games Hardware.

Panther Lake начнет поступать на рынок во второй половине этого года, хотя больших объемов, вероятно, придется ждать до начала 2026 года. Panther Lake положит начало семейству Core Ultra 300. Это также будет первый чип, созданный по технологическому процессу Intel 18A с использованием новых транзисторов RibbonFET и технологии PowerVia.

О Panther Lake известно, что он не будет иметь DRAM-памяти на борту, как процессоры Lunar Lake (Core Ultra 200V), а также будет обновлен с точки зрения архитектуры с применением P-ядер Cougar Cove и E-ядер Skymont. Интегрированный GPU также будет обновлен с помощью архитектуры Celestial, также известной как Xe3. Эта часть чипа, вероятно, будет производиться компанией TSMC, в то время как Intel планирует выпускать 70 процентов чипа собственными силами.

Также ожидается значительный прирост производительности NPU, предназначенного для искусственного интеллекта, а общая мощность (CPU+GPU+NPU) может достичь 180 TOPS и более. Современные процессоры Lunar Lake останавливаются на отметке 100 TOPS, 45 из которых приходятся только на NPU. Meteor Lake, то есть серия Core Ultra 100, предлагает мощность в 34 TOPS, из которых около 11 приходится на NPU.



