Компания Microsoft выпустила накопительные обновления KB5053598 и KB5053602 для Windows 11, в которых появились новые функции и исправлены многочисленные уязвимости, включая шесть активно эксплуатируемых дефектов нулевого дня.

Компания Microsoft выпустила накопительные обновления KB5053598 и KB5053602 для версий Windows 11 соответственно. Эти обновления являются частью регулярного ежемесячного вторника патчей и включают в себя функциональные улучшения и ключевые исправления безопасности для обеспечения защиты пользователей от новейших угроз.

В мартовском обновлении появилось несколько интересных новых функций. Среди них - улучшения в Windows Spotlight, который теперь предлагает более интуитивный интерфейс для поиска фоновых изображений, а также новые опции на панели задач, позволяющие делиться файлами непосредственно из списков переходов. Кроме того, голосовой помощник был дополнен дополнительными командами для более эффективной навигации по длинному контенту, такому как электронные письма или веб-страницы. Еще одна новая функция касается интеграции с Xbox: некоторые пользователи могут заметить в настройках специальную вкладку подписки Game Pass, которая пригодится для приглашения друзей попробовать сервис бесплатно.

Проводник файлов также был оптимизирован: появилась возможность откладывать напоминания о резервном копировании и повысилась производительность при загрузке папок с большим количеством медиафайлов. Среди других улучшений - поддержка изменения размера текста в HTML Help Viewer и новая функция мультиприложения для камеры, позволяющая одновременно использовать встроенную камеру устройства в нескольких приложениях, что полезно, например, для сурдопереводчиков.

Многие из новых функций входят в состав необязательных накопительных обновлений, выпущенных в конце февраля, которые теперь стали обязательными и будут автоматически установлены на все подходящие ПК.

Во вторнике патчей также устранены важные уязвимости в системе безопасности. В частности, были исправлены шесть активно эксплуатируемых уязвимостей нулевого дня и одна публично раскрытая уязвимость.

Различные уязвимости представляют собой серьезный риск, поскольку могут быть использованы злоумышленниками для получения несанкционированного доступа к системам или выполнения вредоносного кода. Обновление также включает исправления критических уязвимостей, связанных с удаленным выполнением кода и повышением привилегий. Microsoft также сообщила о некоторых известных проблемах, связанных с обновлением: например, у пользователей ARM-устройств могут возникнуть проблемы с загрузкой в Roblox из Microsoft Store. Кроме того, в средстве просмотра событий могут ошибочно отображаться ошибки, связанные со службой System Guard Runtime Monitor Broker (SgrmBroker.exe), которые будут устранены в будущих обновлениях.

Во избежание перебоев в работе пользователям рекомендуется проверить свои устройства на совместимость, прежде чем приступать к установке обновлений.