Чего ждать от следующего обновления iOS 19 для iPhone

Apple представит iOS 19 на конференции WWDC 2025 в июне. Хотя пока неясно, какие новые функции она принесет, известно, что она будет совместима со всеми iPhone, на которые можно установить iOS 18, и что в нее будет встроена версия Siri, основанная на больших языковых моделях, которая появится в следующем году.

Аналитик Марк Гурман в своей официальной рассылке Power On недавно заявил, что Apple не будет внедрять новые функции искусственного интеллекта в iOS 19. Вместо этого основное внимание будет уделено расширению Apple Intelligence в собственных приложениях. Другими словами, никаких новых функций Apple Intelligence в iOS 19 мы не увидим.

Неудивительно, что на предстоящей конференции WWDC 2025 не будет представлено никаких новых функций Apple Intelligence, учитывая последнее заявление компании, в котором говорилось о задержке новых функций Siri, которые, самое раннее, появятся в следующем году. Однако пока не уточняется, в какие еще приложения будут добавлены эти функции.

Похоже, что версией, которая получит новые функции, станет visionOS 3, операционная система для Apple Vision Pro, которая появится в сентябре. По словам аналитика, это будет версия, полная новых возможностей. Это и неудивительно, ведь в visionOS 2.4 уже были внедрены функции Apple Intelligence.

iOS 19 будет сложно удивить нас без новых функций Apple Intelligence, особенно сейчас, когда они появятся в Европе в начале апреля. Последние обновления iOS, такие как iOS 18, были очень хорошо приняты, особенно в части кастомизации домашнего экрана или Центра управления.

И мало какие пожелания пользователей остались неисполненными, ведь Apple добавила функции, которые давно ждали. Скоро состоится анонс WWDC 2025, и именно там мы узнаем обо всех новых функциях. Будем надеяться, что они нас удивят, что наконец-то появятся новые функции Apple Intelligence, и что эта система будет развиваться, не отставая от других.