Последнее необязательное накопительное обновление для Windows 11 вносит изменения в производительность файлового проводника, исправляет проблемы со звуком и добавляет новые возможности обмена файлами.

Компания Microsoft выпустила необязательное накопительное обновление KB5052093 для Windows 11 24H2, в результате чего операционная система достигла сборки 26100.3323. Обновление, выпущенное в конце февраля 2025 года, представляет ряд новых функций и исправлений, которые улучшают работу пользователей по нескольким направлениям, от производительности проводника до управления аудио и новых возможностей обмена файлами.

Новый дополнительный пакет позволяет делиться файлами непосредственно на панели задач. Теперь пользователи могут щелкнуть правой кнопкой мыши на приложении, поддерживающем списки переходов, и быстро получить доступ к опциям обмена, что значительно упрощает ежедневный рабочий процесс. Обновление также повышает производительность файлового проводника, особенно при управлении папками с большим количеством медиафайлов. Команда разработчиков также исправила ошибку, из-за которой контекстное меню медленно открывалось при нажатии правой кнопкой мыши на файлы, хранящиеся в облаке. Теперь пользователи могут отложить или отключить напоминание «Начать резервное копирование» прямо из адресной строки проводника.

Улучшения коснулись и экрана блокировки: теперь стало проще получить дополнительную информацию об отображаемых фоновых изображениях. В обновлении также появились нововведения в голосовом помощнике, а также новые функции для режима анализа, которые позволяют более эффективно перемещаться по ссылкам, таблицам и спискам. Microsoft также представила новую функцию для подписчиков Game Pass Ultimate и PC Game Pass: некоторые пользователи могут заметить новую вкладку для подписки на сервис на главной странице настроек, предлагающую возможность пригласить друзей и родственников бесплатно опробовать платформу.

Microsoft исправила две особенно раздражающие проблемы: первая приводила к увеличению громкости до 100% при повторном включении компьютера из режима сна, а вторая мешала корректной работе USB-аудиоустройств после короткого периода бездействия системы. KB5052093 также решает проблему с диспетчером задач, который в некоторых случаях неверно определял жесткий диск как SSD. Некоторые новые функции в настоящее время находятся в режиме поэтапного внедрения, поэтому не все пользователи увидят их сразу. Также была решена проблема, из-за которой служба OpenSSH не запускалась, что приводило к прерыванию соединений по этому протоколу.

KB5052093 — это необязательное обновление, поэтому оно не будет установлено автоматически на всех системах. Заинтересованные пользователи могут загрузить и установить его вручную через Windows Update или Microsoft Update Catalog. Однако исправления и улучшения, включенные в это обновление, будут автоматически распространяться среди всех пользователей со следующим вторником патчей в марте 2025 года.