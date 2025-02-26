В конце февраля Microsoft выпустила необязательное накопительное обновление для Windows 10, которое исправляет ошибки и вносит некоторые улучшения. Среди новых функций - устранение неполадок с OpenSSH и повышение производительности оконного менеджера рабочего стола.

Компания Microsoft выпустила необязательное накопительное обновление KB5052077 для Windows 10 22H2. Обновление приносит в основном исправления и улучшения, а обновления безопасности придется подождать до второго вторника марта.

Среди наиболее важных новых функций - устранение ошибки, препятствовавшей корректной работе SSH-соединений. Пользователи, в частности, испытывали трудности с запуском службы OpenSSH - ошибка, существование которой было подтверждено самой Microsoft. Обновление окончательно устраняет это досадное неудобство, восстанавливая полную работоспособность удаленных соединений по защищенному протоколу.

Обновление также влияет на производительность оконного менеджера (dwm.exe). Многие пользователи жаловались на частые зависания и сбои в работе этого компонента для управления графическим пользовательским интерфейсом операционной системы. В KB5052077 Microsoft оптимизировала работу приложения, значительно уменьшив количество сбоев и улучшив общую отзывчивость системы.

KB5052077 также обновляет профили COSA (Country and Operator Settings Asset) для некоторых мобильных операторов, обеспечивая лучшую интеграцию и автоматическую настройку параметров сотовых сетей на устройствах с Windows 10. Редактор методов ввода (IME) для китайского языка также был улучшен, что позволило устранить проблемы со стабильностью, которые приводили к сбоям при редактировании шрифтов или их размеров. Кроме того, была оптимизирована цветовая контрастность панели предложений поиска, что улучшило читабельность и общее впечатление от работы для пользователей, говорящих на китайском языке. Microsoft также устранила некоторые проблемы, связанные с программой Narrator, исправив ошибки при чтении кнопок и окон в китайском EMI.

В настоящее время это обновление распространяется как опциональное и может быть установлено только вручную через Windows Update или путем загрузки через каталог обновлений Microsoft. Оно не содержит исправлений безопасности, которые будут распространяться в рамках обычного вторника патчей в марте, но содержит исправления некоторых известных проблем, направленные на общее повышение стабильности и надежности операционной системы.