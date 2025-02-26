Google и Qualcomm совершают переворот: до 8 лет Android и обновлений безопасности для Snapdragon 8 Elite.

До восьми лет обновлений для Snapdragon 8 Elite в рамках нового соглашения между Google и Qualcomm. В заявлении, опубликованном компанией Qualcomm, подробно описано, как устройства с Snapdragon 8 Elite смогут получать обновления в течение восьми лет. Изменение кардинальное, сокращающее разрыв между опытом, предлагаемым Apple в плане обновлений.

Достижения в этой области позволили и Google с ее Pixel, и Samsung с ее серией Galaxy S противостоять политике обновлений Apple. Теперь в этой области сделан еще более серьезный шаг, и самое интересное, что он исходит от производителя процессоров. Компания Qualcomm решила вступить в борьбу и сделать все возможное, чтобы изменить представление о сроке службы мобильных устройств на базе Android.

Google и Samsung предлагают до 7 лет обновлений - пример, которому должны последовать другие компании. Семь лет поддержки - это существенное улучшение по сравнению с пятью годами, обещанными Apple. Проблема в том, что нам еще предстоит увидеть эту политику обновления в действии.

В то время как Apple занимается этим уже много лет, Samsung и Google - относительные новички. Теперь к ним добавился еще один важный соперник - компания Qualcomm. На самом деле, упоминается не только Snapdragon 8 Elite, платформа Snapdragon 7 также будет поддерживать эту политику.

Теперь любое устройство с Snapdragon 8 Elite будет иметь возможность получить до 8 лет поддержки как системы, так и обновлений безопасности. Осталось только, чтобы производители воспользовались этой возможностью.



