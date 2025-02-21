Исследование ставит под сомнение реальную экономию энергии при использовании темного режима на устройствах с ЖК-экранами. Результаты показывают, что пользователи склонны увеличивать яркость при использовании этой настройки, что практически сводит на нет преимущества с точки зрения энергопотребления.

Темный режим, широко распространенный на устройствах и в приложениях, уже давно считается решением для снижения энергопотребления и улучшения визуального восприятия. Однако недавнее исследование (на наш взгляд, не слишком тщательное), проведенное командой исследователей и разработчиков BBC, ставит под сомнение реальную эффективность этой функции, особенно на устройствах, оснащенных ЖК-экранами.

Эксперимент, в котором приняли участие 10 человек, выявил неожиданное поведение: 80 процентов пользователей значительно увеличивали яркость экрана, когда на сайте BBC Sounds в темном режиме отображалась информация. Как следствие, повышенная яркость в некоторых случаях приводила к увеличению потребления энергии по сравнению с традиционным светлым режимом.

Исследование, представленное на Международном семинаре по низкоуглеродным вычислениям, призвано показать, как поведение пользователя может сильно влиять на эффективность стратегий энергосбережения. Для проведения тестов исследователи использовали MacBook Pro 2017 года с 13,3-дюймовым ЖК-дисплеем, измеряя энергопотребление с помощью монитора питания Tektronix PA1000. Результаты показали, что, хотя темные режимы предназначены для снижения энергопотребления, взаимодействие человека с устройством может привести к неоднозначным результатам.

В частности, на ЖК-экранах, где энергопотребление не зависит напрямую от отображения темных цветов, увеличение яркости пользователем может свести на нет всю потенциальную экономию. Важно отметить, что в исследовании рассматривались только ЖК-экраны, которые в любом случае являются достаточно распространенной технологией во многих устройствах, и оно призвано показать, что общие предупреждения об экономии энергии в темном режиме могут быть не одинаково применимы ко всем типам дисплеев.

OLED-экраны действительно обеспечивают экономию энергии при отображении темных цветов или черного цвета, поскольку отдельные пиксели могут быть отключены, но это не относится к ЖК-дисплеям, где большая часть энергопотребления зависит от системы подсветки. Исследование BBC, в общем, указывает на важность учета поведения пользователей при разработке энергосберегающих решений, поскольку участники продемонстрировали тенденцию к увеличению средней яркости с 9,6-10,7 в ярком режиме до 12,5-12,7 в темном режиме, со стандартными отклонениями около 2,1 для темного режима и 3,2 для яркого режима.

Авторы исследования сами признают ограничения своего исследования, в том числе небольшое количество участников и использование исключительно ЖК-экранов, подчеркивая необходимость проведения дальнейших исследований на OLED-дисплеях. Ведь они могут показать другие результаты благодаря более высокому коэффициенту контрастности и возможности полностью отключать черные пиксели.







