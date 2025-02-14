Во время саммита DICE, прошедшего в Лас-Вегасе, компания Blizzard анонсировала второе расширение для Diablo 4. К сожалению для фанатов, оно появится только в 2026 году, спустя более года после выхода Vessel of Hetred.

Возможно, Blizzard не собиралась этого делать, но анонс второго расширения для Diablo 4 вышел из дверей закрытого саммита DICE, прошедшего в Лас-Вегасе. На мероприятии присутствовал журналист Джейсон Шрайер, который поделился информацией на сайте BlueSky.

Новость о релизе, столь далеком от первого расширения, которое было доступно с октября прошлого года, может разочаровать фанатов, игравших в Vessel of Hatred. До сих пор они рассчитывали на то, что расширения будут выходить ежегодно, особенно учитывая тот факт, что первое из них вышло через год после релиза игры.

Кроме того, несмотря на хорошие отзывы, Vessel of Hatred оставила горький привкус из-за того, что кампания заканчивается с открытой концовкой и довольно резким прерыванием, очевидно, в середине сюжета. Кроме того, кампания довольно коротка для завершения, так что некоторые фанаты не оправдывают цену расширения.

Второе расширение следовало ожидать в 2025 году, но у каждого счастья есть своя сторона. Более длительное ожидание могло бы обеспечить больше контента и лучше структурированную кампанию. В общем, учитывая последние тенденции, дать разработчикам больше времени никогда не помешает.

Наибольшее беспокойство вызывают классы: игроки давно мечтают о паладине, мастере меча и щита. Есть подозрение, что Blizzard хочет привязать классы к расширениям, но нельзя исключать, что в одном из сезонных обновлений появятся интересные новые возможности.