Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Vlad_37
Microsoft выпустила февральское обновление KB5051974 для Windows 10
Компания Microsoft выпустила новое накопительное обновление KB5051974 для Windows 10, которое устраняет 55 уязвимостей и вносит улучшения в работу пользователей. Среди нововведений - исправление четырех уязвимостей нулевого дня и автоматическая установка нового приложения Outlook.

Компания Microsoft выпустила февральское обновление 2025 Patch Tuesday для Windows 10, представляющее ряд критических обновлений безопасности и стабильности операционной системы. Накопительное обновление KB5051974, доступное для Windows 10 версий 21H2 и 22H2, обновляет сборки до 19044.5487 и 19045.5487 соответственно, устраняя 55 уязвимостей и внося улучшения в работу пользователей.

Одним из наиболее заметных аспектов этого обновления является исправление четырех уязвимостей нулевого дня, две из которых уже активно эксплуатируются злоумышленниками. Первая, идентифицированная как CVE-2025-21391, затрагивала хранилище Windows и могла привести к несанкционированному удалению нужных файлов. Вторая, CVE-2025-21418, затрагивала драйвер вспомогательной функции Windows для WinSock, потенциально позволяя повысить привилегии на системном уровне. Другие исправленные ошибки нулевого дня обозначены как CVE-2025-21194 и CVE-2025-21377 и затрагивают функцию Microsoft Surface Security и хэш-функцию NTLM, соответственно.

Помимо исправлений безопасности, обновление KB5051974 представляет пользователям Windows 10 несколько интересных новых функций, которые мы уже видели в дополнительных обновлениях, выпущенных в конце января. Среди них выделяется автоматическая установка нового приложения Outlook для Windows, которое появится в разделе «Приложения» наряду с классической версией. Microsoft уверяет, что это изменение не повлечет за собой изменения существующих настроек или параметров по умолчанию. Обновление также устраняет проблему, которая приводила к сбоям в работе Capture Service и Capture Tool. Кроме того, была исправлена ошибка, связанная с ЦАПами и драйверами USB-аудиоустройств, что позволило устранить проблемы с распознаванием и работой, которые беспокоили некоторых пользователей.

Еще одно изменение касается редактора методов ввода (IME) китайского языка пиньинь: Bing больше не будет автоматически предлагать в строке поиска сайты таких поисковых систем, как Baidu. Пользователи по-прежнему смогут получать предложения вручную, используя комбинацию CTRL+TAB или кнопку со стрелкой расширения. Microsoft также устранила проблему исчерпания виртуальной памяти, которая могла привести к сбоям в работе некоторых приложений. Это исправление должно значительно повысить общую стабильность системы, особенно для пользователей, работающих с ресурсоемкими приложениями.

Важно отметить, что обновление KB5051974 считается обязательным, поскольку оно содержит обновления безопасности Patch Tuesday 2025 года. Пользователи могут установить его вручную через Windows Update или подождать, пока система загрузит и установит его автоматически. Для тех, кто предпочитает более прямой подход, обновление можно загрузить и установить вручную из каталога обновлений Microsoft.

#microsoft #windows 10
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый поворот в деле о потерянных 7500 ВТС — владелец HDD с $750 млн намерен купить городскую свалку
18
Летчик-испытатель Сергей Богдан заявил, что у Су-57 нет пределов для роста и развития
18
Samsung планирует обновить 48 смартфонов Galaxy до One UI 7 в феврале и марте
+
Tecno показала тизер смартфона Pova 6 5G со 108-мегапиксельной камерой и 120-герцовым дисплеем
+
Некоторые эксперты сомневаются в возможности реализации проекта искусственного острова в Сочи
+
Крупнейший в России металлургический завод освоил новые марки стали для автомобилестроения
1
Квантовый компьютер в США с 5 564 кубитами впервые рассчитал задачу с коллапсом "ложного вакуума"
2
Украина планирует купить у Болгарии российские реакторы за $1 млрд для модернизации ХАЭС
1
GeForce GTX 1650 смогла потянуть ААА-игры 2025 года c высоким FPS
4
Совет директоров OpenAI высказался против продажи стартапа Илону Маску
1
GTA 6 полностью играбельна и проходит финальное тестирование
+
На Солнце произошла вспышка класса M продолжительностью почти полчаса
+
Случай выгорания RTX 5090 FE: разъем блока питания нагрелся до температуры в 150°C
7
Зарегистрирован первый случай выхода из строя процессора AMD Ryzen 7 9800X3D при веб-серфинге
6
ВСУ продемонстрировали Sivalka VM8 – аналог российских ТОС «Солнцепёк» и «Буратино»
4
В Hardware Unboxed предположили, почему NVIDIA не стала выпускать RTX 4050 и RTX 5050
6
В Москве, рядом со станцией метро «Шелепиха», возможно, появится небоскреб нестандартной формы
2
SAPPHIRE опубликовала тизер видеокарты серии Radeon RX 9070 в исполнении PURE
3
Эксперты опровергли информацию о том, что GeForce RTX 5060 получит версию с 16 ГБ VRAM
1
МиГ-29 и МиГ-35 получат новую систему защиты — станцию активных помех МСП-418К
+

Популярные статьи

Игры от Playstation будут выходить на Xbox - FromSoftware стала студией PlayStation
10
Краткий обзор лучших "оскароносных" фильмов (субъективно), 1-я часть
+
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403)
16
Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
37
ТОП-9 игровых ПК-корпусов в бюджете от 7.5 до 10 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
83
Что выбрать экономной хозяйке - сравнение подсолнечного и рапсового масла
24
Утилита dgVoodoo 2 - создаем ремастер старых игр на примере Starship Troopers: Terran Ascendancy
4
Про отказ от Flatpak, введение "игрового режима" и прочие исправления в выпуске Chimbalix 24.7
17
Как американские F-16 впервые применяют в воздушном бою дешевые ракеты с лазерным наведением
2
Создаём установочный пакет Blender 4.3.2 для Linux с помощью Installer-SH 2.1
5

Сейчас обсуждают

Игорь Николаев
02:08
Во первых игры есть. Во вторых, секрет конечно но видеокарты пк могут подключаться к ТВ.
Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
Игорь Николаев
02:06
Проблема ещё в том что Европа в 21 году выкатила требования по энергопотреблению для ТВ, и не один 8к туда не подходит. Из за этого все и свернули производство 8к и перестали инвестировать в него. Бан...
Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
aleximus777
02:05
Опять придется обучать... 1. как шевеление шеей, так и регулярная перефокусировка глаз - единственные методы борьбы с ухудшением зрения и болями в шее. 3. вообще-то от 42" панели даже на рассстоянии в...
Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
01:36
Может тебе ещё и ключи от квартиры дать, где деньги лежат?)))) Сам то из какой палаты строчишь? Или ты из камеры свой паёк отрабатываешь?)))
КПРФ предложила амнистию к 80-летию Победы
01:33
Тупенький значит, я не ошибся)
Российский Су-57 обладает самой большой дальностью сверхзвукового полета
Юрий Филатов
01:30
Не понял нифига... И даже слово вакуум они смогли сделать нифига не понятным! В общем, благодаря этим исследованиям они сделают реальную вакуумную бомбу для аннигиляции всего?
Квантовый компьютер в США с 5 564 кубитами впервые рассчитал задачу с коллапсом "ложного вакуума"
DiLouk
01:17
В случае с телевизорами играет роль их прямое назначение. Телевидение. Нельзя делать "какое угодно" разрешение, потому что телеканалам, киноделам, стримингам нужна стандартизация.
Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
Андрей Патуринский
01:15
Сонибой словил шизу из за выхода эксклюзивов на ПК😆 Великий властитель верхнего интернета, пишет свой шизобред, пытаясь что то доказать🧐 Обмен, кидай его в бан. Пока он за нож не схватился
Игры от Playstation будут выходить на Xbox - FromSoftware стала студией PlayStation
Ден К
01:10
32 Гб получит radeon pro w9070 какая нибудь скорее . Обычная игровая ограничится 16 Гб . А топовый жирный чип в этом поколении не выйдет . Конкурента 5080/90 не будет
AMD готовит Radeon RX 9070 XT с 32 ГБ памяти для игр и ИИ
DiLouk
01:07
Ну смотри. Ты пишешь "пиксели переставали различаться и сливались в единую картинку". Но почему ты решил, что это предел совершенства? Как насчет такого критерия: расстояние на котором разница между 1...
Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем