Компания Microsoft выпустила новое накопительное обновление KB5051974 для Windows 10, которое устраняет 55 уязвимостей и вносит улучшения в работу пользователей. Среди нововведений - исправление четырех уязвимостей нулевого дня и автоматическая установка нового приложения Outlook.

Компания Microsoft выпустила февральское обновление 2025 Patch Tuesday для Windows 10, представляющее ряд критических обновлений безопасности и стабильности операционной системы. Накопительное обновление KB5051974, доступное для Windows 10 версий 21H2 и 22H2, обновляет сборки до 19044.5487 и 19045.5487 соответственно, устраняя 55 уязвимостей и внося улучшения в работу пользователей.

Одним из наиболее заметных аспектов этого обновления является исправление четырех уязвимостей нулевого дня, две из которых уже активно эксплуатируются злоумышленниками. Первая, идентифицированная как CVE-2025-21391, затрагивала хранилище Windows и могла привести к несанкционированному удалению нужных файлов. Вторая, CVE-2025-21418, затрагивала драйвер вспомогательной функции Windows для WinSock, потенциально позволяя повысить привилегии на системном уровне. Другие исправленные ошибки нулевого дня обозначены как CVE-2025-21194 и CVE-2025-21377 и затрагивают функцию Microsoft Surface Security и хэш-функцию NTLM, соответственно.

Помимо исправлений безопасности, обновление KB5051974 представляет пользователям Windows 10 несколько интересных новых функций, которые мы уже видели в дополнительных обновлениях, выпущенных в конце января. Среди них выделяется автоматическая установка нового приложения Outlook для Windows, которое появится в разделе «Приложения» наряду с классической версией. Microsoft уверяет, что это изменение не повлечет за собой изменения существующих настроек или параметров по умолчанию. Обновление также устраняет проблему, которая приводила к сбоям в работе Capture Service и Capture Tool. Кроме того, была исправлена ошибка, связанная с ЦАПами и драйверами USB-аудиоустройств, что позволило устранить проблемы с распознаванием и работой, которые беспокоили некоторых пользователей.

Еще одно изменение касается редактора методов ввода (IME) китайского языка пиньинь: Bing больше не будет автоматически предлагать в строке поиска сайты таких поисковых систем, как Baidu. Пользователи по-прежнему смогут получать предложения вручную, используя комбинацию CTRL+TAB или кнопку со стрелкой расширения. Microsoft также устранила проблему исчерпания виртуальной памяти, которая могла привести к сбоям в работе некоторых приложений. Это исправление должно значительно повысить общую стабильность системы, особенно для пользователей, работающих с ресурсоемкими приложениями.

Важно отметить, что обновление KB5051974 считается обязательным, поскольку оно содержит обновления безопасности Patch Tuesday 2025 года. Пользователи могут установить его вручную через Windows Update или подождать, пока система загрузит и установит его автоматически. Для тех, кто предпочитает более прямой подход, обновление можно загрузить и установить вручную из каталога обновлений Microsoft.