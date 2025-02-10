Февральское обновление безопасности уже начало поступать на Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra в Корее и скоро появится на моделях в других регионах по всему миру.

Не прошло и недели после того, как Google выпустила февральское обновление Android 2025 года, а Samsung уже начала распространять последнее обновление безопасности для Android, предназначенное для второго месяца года, на лучшие телефоны в своем каталоге, и первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали флагманы 2024 года, Samsung Galaxy S24.

Как подтверждает специализированное СМИ SamMobile, корейский гигант уже начал выпускать февральское обновление Android 2025 для Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra у себя на родине с номером сборки S928NKSS4AYA1 и, как ожидается, распространит его на модели в других странах по всему миру в ближайшие дни.

Новое обновление включает в себя патч безопасности February 2025, который устраняет несколько десятков уязвимостей, связанных с безопасностью и конфиденциальностью. Из них 37 затрагивают ядро Android, одна из которых отмечена как критически важная, а остальные относятся к категории высокого риска.

Samsung также исправила еще 7 недочетов в системе безопасности, затрагивающих только устройства Galaxy, включая ряд уязвимостей, затрагивающих телефоны с чипсетами Qualcomm Snapdragon на Android версий 12-14, и эксплойт, который может скомпрометировать смарт-часы Galaxy с последней версией Wear OS и Samsung One UI Watch.

Хотя ожидалось, что после дебюта на Galaxy S25 следующим обновлением для Galaxy S24 станет стабильный вариант One UI 7 на базе Android 15, все указывает на то, что владельцам одного из трех телефонов этой серии все же придется подождать до конца этого месяца или начала марта 2025 года, чтобы получить его.

Как только обновление безопасности появится на Samsung Galaxy S24 во всех регионах мира, включая Россию, вы можете проверить, пришло ли оно на ваш телефон, зайдя в меню «Настройки» и перейдя в раздел «Обновление ПО».

Как только оно станет доступно, как обычно, всё, что вам нужно будет сделать, это нажать на кнопку «Загрузить и установить» и позволить One UI обновить ваш смартфон последним патчем безопасности для Android.